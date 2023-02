Margielyn Didal mag-aasawa na

ENGAGED na si 2020+1 Tokyo Olympian skater na si Margielyn Didal sa kanyang longtime girlfriend na si Jozel Manzanares.

Sa isang Instagram post, ibinahagi ng Cebuana athlete na nag-propose na siya sa kasintahang si Manzanares sa kanilang 8th anniversary.

Ipinahayag ng Indonesia 2018 Asian Games gold medalist ang masayang kaganapan sa kanyang mga social media account nitong Martes.

“Yes or Yes ?!” post ni Didal. “Cheers to our new Begingneng [beginning].”

Nag-propose si Didal kay Manzanares sa eksaktong kanilang pangwalong anibersaryo, ayon pa sa skateboarder.

Ang kanyang post ay binaha ng mga mensahe ng pagbati mula sa mga kapwa atleta at tagahanga, kabilang ang si Olympic women’s weightlifting gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo.

Taong 2018 nang ibunyag ng 23-anyos na manlalaro ang kanyang pagkatao na tinanggap naman agad ng kanyang pamilya.

“Nagpapasalamat ako sa parents ko dahil pinalaki nila ako nang maayos, sinuportahan nila kung ano iyong gusto ko kahit pasaway ako. As an LGBT din, tanggap ako ng parents ko. ‘Yun lang, mahal ko po sila,” sey pa ni Didal. (Lito Oredo)