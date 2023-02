Marcos biyahe tinira sa ‘Jeopardy’ show

Isang quiz show sa Amerika ang tila may panlilibak kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Sa TV game show na ‘Jeopardy’, sa kategor­yang current world leaders, tinanong sa mga contestant kung sino ang pangulo ng isang bansa na nagkaroon ng napakaraming biyahe abroad mula sa pag-upo nito noong 2022.

“In office from 2022, the President of this country has taken so many foreign trips,” saad ng host na si Mayim Bialik.

Nagbigay din siya ng clue, “A play on his name is ‘Ferdinand Magellan Jr’.”

Isang contestant ang nakahula sa sagot na Philippines at umabante sa semifinals.

Nauna nang idinepensa ni Pangulong Marcos ang mga foreign trip niya, na mahalaga aniya para makilala ang Pilipinas ng mga international investor at makahikayat ng mga negosyante na mamuhunan sa bansa. (Issa Santiago)