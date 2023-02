Marco, Paulo super bet ni Small Laude

Super positive ang aura ng sikat na YouTuber na si Small Laude, dahil masaya, at marami ka ring mapupulot na aral sa kanya.

At siyempre, masarap malaman ang kuwento niya, na kahit ang yaman-yaman na niya, at wala nang mahihiling pa, may mga hinahanap pa rin pala siya.

Ang vlogging daw, o ang pagiging social media influencer ang nagbukas ng ibang mundo sa kanya. Marami siyang taong nakakasalamuha, na hindi naman niya kilala, pero nagpapasalamat sa kanya.

Kuwento ni Small, madalas daw siyang umiyak kapag may mga taong lumalapit sa kanya, at nagsasabing…

“When people come up to me, tapos sinasabi nila, ‘Small don’t ever change, pinapasaya mo kami. Naiiyak ako pag sinasabi ng iba, na may sakit sila, na nagpapa-chemo sila, na may depression sila, at nakakalimutan nila `yon kapag napapanood nila ako.

“Achievement `yon for me. I’m so thankful na nakakatulong ako with what I’m doing. Kasi before, sinasabi ng family ko, bakit mo ito ginagawa, parang naglalaro ka lang. now, I found my purpose, na kahit papaano mapasaya sila sa mga problema nila, o sakit nila, o depression nila.

“Siyempre ako rin may mga sad moment din. Pero masaya ako na nakakatulong ako. Naiiyak ako kapag naririnig ko `yon,” kuwento ni Small.

Si Small ay may kulang-kulang 2M na subscriber sa YouTube. Kaya hindi kataka-taka na kunin din siyang endorser ng mga produkto, dahil sa lakas ng hatak niya sa publiko.

Tulad nga ng Corbridge Group Philippines, na si Small nga ang kinuha nilang official endorser ng Power Melo and Merixin Turmeric products.

Bukod nga sa mga produktong ito, ang pagi-exercise ng 30 minutes a day ang sikreto kung bakit nananatili siyang fresh na fresh.

At siyempre, may mga nag-aalok na rin sa kanya na gumawa ng pelikula. Pero hindi raw niya `yon kaya.

At nakakaaliw siya, dahil talagang pinangalanan niya ang mga boylet sa showbiz na bet niyang makatrabaho.

Sina Marco Gumabao at Paulo Avelino raw ang bet na bet niya.

“I like his body, si Marco!”

“Si Paulo ang guwapo!” sabi ni Small.

Mga lalakeng may abs, o magaganda nga raw ang katawan ang bet niya. Oh, bongga, di ba?

Kapamilya, Kapatid sanib puwersa sa A-OK

Sabi nga nila, ‘charity begins at home’.

At mas nagiging epektibo ang mga programa kung magtutulong-tulong.

At sa totoo lang, nakakatuwang makita na ang dati ay magkaribal na istasyon, ngayon ay magkasama na sa magagandang proyekto, tulad ng A-OK (Acts of Kindness).

Yes, sarap panooriin na sa isang event ay magkasama ang ABS-CBN’s Lingkod Kapamilya Foundation at ang TV5’s Alagang Kapatid Foundation, bilang mga partner ng Mr. D.I.Y.

At kasama rin nila sa proyektong ito ang World Vision, SOS Children’s Villages, GOM Football Center for Excellence.

Imagine, ang ‘Good Bag Campaign’ na sinimulan noon, na ang kinita mula sa binili ng Mr. D.I.Y. eco-bag ay dinu-donate sa mga ka-partner na NGO.

Ang A-OK campaign ay naka-focus sa apat na key pillar, tulad ng ‘Family Welfare’, ‘Preservation and Protection of the Environment’, ‘Youth and Education’, and ‘Disaster Preparedness’.

Ito nga ay pagbabalik pugay, biyaya nila sa komunidad, dahil mula nga sa 6 na store noong 2018, umabot na sa 339 store meron ang Mr. D.I.Y. ngayon.

“But we go the extra mile to ensure that our approach is holistic focusing on the communities we serve. Under this A-OK program, we will strive to create more meaningful initiatives and partnership with both the public and the private sectors – partnerships and initiatives that are reflective of our program’s four pillars,” sabi ni Roselle Marisol Andaya, Chief Executive Officer ng Mr. D.I.Y.

“We look forward to working with our incredible partners to bring our visions to life. We’re confident that these renewed engagements will enable us to better listen to and focus on our communities – to take care of them through effective programs,” dugtong pa ni Miss Andaya.

Para sa detalye ng mga proyekto, at iba pang impormasyon, bumisita lang sa www.mrdiy.com/ph.