Kinunsinte illegal mining ng Joseph Sy firm! DENR chief binaboy Palawan, kinasuhan

Inireklamo sa Office of the Ombudsman ang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na si Antonia Yulo-Loyzaga dahil sa pagkawasak ng virgin forest ng Palawan bunsod ng pagpapahintulot umano nito sa operasyon ng mining company na minamay-ari ni Joseph Sy, chairman ng Global Ferronickel Holdings (FNI).

Ang reklamo ay isinampa ni Indigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples representative Jose Romel Agustin Murio o Datu Kasaligan, laban kay Secretary Yulo dahil umano sa paglabag sa Republic Act 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act) at RA 6173 noong Enero 6, ayon sa report ng Bilyonaryo.

Ang ibang respondent sa kaso ay sina acting Mines and Geosciences Bureau director Wilfredo Moncano, DENR Undersecretaries Ernesto Adobo at Jim Sampulna, at dating DENR secretary Roy Cimatu.

Inakusahan ni Murio sina Yulo at Moncano sa pagkunsinte sa ilegal na operasyon ng Ipilan Nickel Mining sa kabila ng matinding pagtutol ng mga katutubo, residente at religious leader sa Brooke’s Point, Palawan.

Ang Ipilan, sinasabing minamay-ari ng isang dayuhan, ay nabigong magbayad umano ng obligatory one percent royalty sa mga katutubo noong hinakot ang 54,700 tonelada ng medium-grade nickel ore patungong China noong September 2022.

Hiniling naman ni Murio sa Ombudsman ang suspensyon kay Yulo at habang iniimbestigahan ito.

Noong nakaupo pa si dating DENR Secretary Gina Lopez, pinarusahan niya ang kompanya ni Sy dahil sa ilegal na pamumutol ng punong kahoy sa Palawan.