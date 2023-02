Kalidad ng serbisyo sa Malabon, binago ni Sandoval

Gumulong na ngayong araw sa Malabon City ang unang contactless ayuda card na tatawaging Malabon Ahon Blue Card kasabay sa pagdaraos ng Tugon sa Pangangailangan event ng pamahalaang lungsod.

Sa kasalukuyan, may 4,000 head of household na ang may hawak ng nasabing electronic card na nagbibigay sa mga taga-lungsod ng mas madali at mabilis na paraan upang makatanggap ng ayuda at iba pang serbisyo ng pamahalaan ng Malabon.

Magpapatuloy ang pamimigay ng Malabon Ahon Blue Card hanggang Hunyo bilang isa sa mga inisyatibo na inilunsad ni Mayor Jeannie Sandoval sa paghahatid ng kalidad na serbisyo sa mga taga-lungsod.

Dahil dito, matatanggap na sa loob lang ng ilang segundo ang dating proseso na tumatagal ng ilang oras.

Pinili ng lungsod ng Malabon ang Development Bank of the Philippines (DBP) bilang partner sa nasabing programa.

“Ang bawat residente ng Malabon ay karapat-dapat sa serbisyong de-kalidad at sa tulong ng digital technology, mapuputol ang burukrasya at bibilis ang paghahatid ng serbisyo sa tao,” ayon sa alkalde.

Inaasahan ding palalakasin ng serbisyong Sandoval ang paglulunsad ng Let’s connect TXTMJS.

Ayon kay Roderick Tongol, pinuno ng DRRMO, nakahanda silang tumanggap at resolbahin ang mga reklamo at kahilingan na ipararating ng mga residente sa pamamagitan ng text.

“Ang TXTMJS ay sumasalamin sa komprehensibong aksyon ni Mayor Jeannie sa pagpapabuti ng kalidad ng serbisyo ng kanyang administrasyon mula noong siya ay manungkulan noong Hulyo. Ang paglulunsad ng proyektong ito ay magbibigay-daan sa bawat residente ng Malabon na madaling makipag-ugnayan sa iba’t ibang departamento sa ilalim ng kanilang lokal na pamahalaan,” paliwanag ni Tongol.