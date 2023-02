John Calma, NorthPort Batang Pier diniskaril Terrafirma Dyip

Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

Sinandigan ng NorthPort ang hindi madalas magamit na si John Michael ‘JM’ Calma upang hablutin ang unang panalo, pinigil ang Terrafirma, 115-100, at panatiliin ang tsansang makaagaw ng silya sa Last 8 ng 47th Philippine Basketball Association Governors Cup eliminations Miyerkoles ng gabi sa PhilSports Arena sa Pasig.

Nagtala si Calma ng 18 points, 9 rebounds, tig-1 assist at 1 steal sa pinakamatagal niya paglalaro sa loob ng 27 minuto upang tulungan ang Batang Pier na makawala sa anim na semplang at maging kontender pa sa natitirang apat na upuan sa quarterfinals.

“If you evaluate ‘yung game, lalo na sa endgame, nag-step up ang mga experienced players namin like captain ball Jeff Chan and our main point guard, si Robert Bolick. Iyon ‘yung mga nag-close out ng game,” ani coach Bonnie Tan. “Everyone played well, including Roi (Sumang) and Calma, mga role players natin na nag-step up.”

Tumulong si import Kevin Murphy ng 28 markers, 9 boards, 2 feeds at 1 block, gayundin si Bolick na may 26 pts., 9 rebs., 6 asts. at 3 steals para iangat ang team sa pang-11. Nasalya ang Dyip sa pang-10 sa 2-6

Nag-ambag din si Joshua Munzon ng 17 puntos, 1 rebound at 1 steal para sa Batang Pier.

Ang iskor:

NorthPort 115 – Murphy 28, Bolick 26, Calma 18, Munzon 17, Tolentino 9, Taha 7, Chan 5, Zamar 4, Sumang 1, Caperal 0, Balagasay 0, Santos 0, Vigil 0, Ayaay 0, Salado 0.

Terrafirma 100 – J.Williams 25, Tiongson 18, Calvo 12, Camson 12, Gabayni 9, Cahilig 7, Ramos 7, Mina 3, Daquioag 3, Gomez de Liano 2, Alolino 2, Cabagnot 0, Grospe 0.

Quarters: 33-28, 61-47, 88-80, 115-100. (Lito Oredo)