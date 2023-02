Jeco Echo lumaban, nagtagumpay

Karamihan sa mga kabataan sa henerasyon ngayon ay mature na mag isip o mas iniisip na yung kinabukasan sa halip na magpaka happy go lucky sa kasalukuyan. Well wala naman masamang mangarap pero bilang kabataan kung kayang gawin balanse ang mga bagay-bagay why not diba. Pero kakaiba ang aking chika sa inyo ngayong araw dahil sa murang edad pa lamang ay lumaban na para sa kaniyang mga pangarap.

Introducing CEO Jeco Echo o Jericho Rosales sa tunay na buhay (kalma! hindi siya yun ah kapangalan lang LOL!) Ipinanganak sa probinsiya ng Cebu pero dito sa lungsod ng Maynila nagkaroon ng muwang sa buhay sadyang makabagbag damdamin ang pinag daanan ni Jeco dahil bata pa lamang ay napilitan na itong mag trabaho upang suportahan ang kaniyang pamilya, nagsimula sa pamamasura noong siya ay elementary pa lamang hindi lang yan dahil nag dish washer din siya sa kanilang canteen at nangatulong rin para lang meron silang makain.

Ngayon sa kaniyang edad na 26 may sarili nang negosyo si Jeco, sa Marketing and Advertising Industry lang naman namayagpag ang kaniyang karera at dito mo na nga masasabing narating na niya ang rurok ng tagumpay.

Pero alam niyo ba na nitong nakaraang taon lamang nag simulang maging isang PR manager si Jeco pero sa maiksing panahon na iyon halos 400 brands na ang kaniyang nahawakan na tinangkilik ng madla. At sa aming pag uusap off air ni Jeco tinanong ko siya kung ano ba ang nag tulak sa kaniya na pasukin ang industriya ng Marketing at Advertising.

“Noong pandemic kasi ang daming nagsilabasan na iba’t-ibang brands tapos may isang business owner na nag chat sa akin sabi niya baka pwede ko daw siya hanapan ng influencers para ma promote yung product niya tapos nagulat nalang ako sa isang buwan na hit namin yung 3M views hanggang sa nag tuloy-tuloy na talaga” pahayag ni Jeco.

Dagdag pa ni Jeco hindi biro pasukin ang ganitong klaseng trabaho kaya naman nag sumikap siyang aralin lahat ng kailangan niyang malaman nang sa ganon ay hindi mapahiya sa kaniyang mga kliyente pero gaya ng iba nahirapan din si Jeco noong mga panahon na nagsi-simula pa lamang siya.

“Ang lagi ko sinasabe wala naman madali at lahat naman ng tao nagkakamali at may failure talaga kaya sabi ko sa sarili ko kung ano yung kulang sakin dadagdagan ko, kung ano yung mali ko itatama ko at walang madaling way para maging successful ka kailangan mo talagang dumaan sa mga pag subok ika nga HINUBOG NA KO NG PANAHON kaya di na ko mapapagsak ngayon” saad ni Jeco.

Nang amin naman mapag usapan ang magulong mundo ng social media malaki ang naitulong sa kaniya nito dahil ito ang kaniyang naging bread and butter para mas makatulong na i-promote ang kaniyang mga kliyente at mga brands na lumalapit sa kaniya.

Bago naman matapos ang aming chikahan nag iwan ng mensahe si Jeco para sa mga aspiring business man/women lalo na sa mga kabataan na malayo pa ang tatahakin sa buhay at aniya.

“Wag kayo mapagod mangarap, wag kayo mapagod sumubok ng sumubok kasi kung di ninyo susubukan di niyo malalaman kung ano ang resulta. Gaya ko nangarap ako ng sobrang taas at naabot ko siya pero wag pa rin kayo titigil kahit na hit niyo na yung goal niyo dahil hindi pa natatapos lahat jan ituloy-tuloy niyo lang. At sa mga kabataan mag trabaho lang kayo grind lang kasi habang bata pa kayo magtatrabaho kayo para kumita pero kapag tumanda na kayo pera na ang mag tatrabaho para sa inyo MONEY WORKS FOR YOU ika nga” Masayang pagtatapos ng aming chikahan.

