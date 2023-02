Jarod Hatch sumisid ng PH record sa SEA Games trials

BUMURA ang nagbabalik na Fil-Am na si Jarod Hatch ng isang Philippine record, pumoste ng 24.27 segundo sa men’s 50-meter freestyle sa 2023 SEA Games Qualifying Trials nitong Pebrero 16-19 sa New Clark City Aquatics Arena sa Capas, Tarlac.

Isa siya sa 26 na manlalangoy na pumasa sa mga Qualifying Time A at Qualifying Time B na nag-1-2 finish sa mga event kung saan walo ang may QTA at 18 ang QTB.

Sa 15 male swimmers, isa ang nagkamit ang QTA habang 14 nagka-QTB.

May 12 female tankers ang umabot din sa criteria kung saan pito ang may QTA at 5 ang may QTB.

Kabilang si Hatch sa nag-QTA sa 50m fly habang naka-QTB sa 50m/100m free, at 100m fly.

May QTA sina Chloe Isleta sa 50/100/200m back at QTB sa 200 free at IM, Thanya Dela Cruz (50m, 100m at 200m breast, Xiandi Chua sa 200m back at QTB sa 200m free at 200/400m IM, Jasmine Alkhaldi sa 100m fly at QTB sa 50m free at 50m fly, Teia Isabella Salvino sa 100m back at QTB sa 50m at 100m free, Miranda Renner sa 100m free at naka-QTB sa 50m fly, at Jessica Joy Geriane sa 50m back. (Lito Oredo)