Jaclyn, Therese nagkabugan ng akting

Siguradong marami ang tututok sa episode ng ‘Magpakailanman’ ngayong Sabado, ha!

Kasi nga, tampok sa #MPK ang kuwento ng inang ginamit ang sariling anak para ipambayad sa utang.

At kaloka dahil ang gaganap bilang ina na pinambayad utang ang anak ay si 2016 Cannes Film Festival Best Actress Ms. Jaclyn Jose. At sino naman ang gaganap na anak niya? Well, ang 2022 Saskatchewan International Film Festival Best Actress na si Therese Malvar, ha!

Oh, di ba? Kabugan ng mahuhusay na aktres, o mga international best actress ang masasaksihan sa Sabado ng gabi.

Pero, paano nga ba makakaligtas ang inosenteng dalaga kung mismong ina niya ang magpapahamak sa kanya? May chance pa ba para sa pagpapatawad?

Kate bida na sa ‘Dreamwalker’ ni Mikhail Red

Ang bongga rin ni Kate Valdez, dahil heto nga at siya ang napiling gumanap bilang monster slayer sa ‘Dreamwalker’ ni Mikhail Red.

Ang Dreamwalker ay original concept ng Fil-Am vlogger na si Mikey Sutton. Si Kate nga ang napili ni Sutton dahil napanood daw niya ito sa seryeng ‘Onanay’ ng GMA at bumilib siya sa husay nito at sa kagandahan nito.

Oh, di ba? Suwerte ni Kate, lalo nga at si Direk Red ang magdidirek sa kanya, na nagdirek din ng ‘Deleter’ ni Nadine Lustre.

Anyway, bukod sa ‘Dreamwalker’ ay bida rin si Kate sa “Unica Hija.”

At patindi nang patindi ang mga eksena nila, dahil to the rescue na ang isa sa mga clone na si Agape para iligtas si Hope (Kate Valdez) mula kay Lucas (Bernard Palanca). Maging successful kaya ang plano nila?

Panawagan naman ng fans, sana raw ay maging masaya na si Hope sa piling ng kanyang ina na si Diane (Katrina Halili) at mapanagot ang may atraso sa kanila. Talaga namang dalang-dala ang viewers sa mga pagsubok ng human clone!

Magkaroon nga kaya ng happy ending ang kuwento ni Hope? Tutukan ang huling dalawang linggo ng “Unica Hija” tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3:20PM sa GMA-7.

JulieVer nakakakilig sa ‘The Clash’

Napili na ang Top 15 sa The Clash 2023!

Lahat ng mga Clasher ay nagpamalas ng husay at talento sa stage pero may ilan na talaga namang nag-stand out!

Marami pang exciting twists at challenges ang naghihintay sa kanila. Subaybayan ang journey ng Clashers kasama ang The Clash Panel na sina Asia’s Nightingale Lani Misalucha, Asia’s Romantic Balladeer Christian Bautista, at Comedy Concert Queen Ai-Ai Delas Alas.

Tuluy-tuloy rin ang kilig at inspiring na chikahan kasama ang Clash Masters na sina Asia’s Limitless Star Julie Anne San Jose at Total Heartthrob Rayver Cruz.

At sa tandem pa lang nina Julie at Rayver, sulit na ang panonood ng mga fan dahil super kilig talaga sila, ha!

Tutukan ang “The Clash 2023” tuwing Linggo, 7:50PM sa GMA Network.