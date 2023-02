Grabe lambingan: Gabbi, Khalil mistulang bagong kasal

Mas mauuna pa yata sina Gabbi Garcia, Khalil Ramos na magkaroon ng pamilya. Hindi kasi maubus-ubos ang lambingan ng dalawa.

Chika nga ng iba, para raw bagong kasal ang dalawa, ha!

Nilalanggam ang mga social media account ng dalawa dahil sa mga palipad na love message nila sa isa’t isa, para sa kanilang 6th anniversary celebration.

Naglalapot sa sobrang tamis ang pagmamahal ni Khalil kay Gabbi sa kanyang anniversary shout out sa aktres.

Makikita sa post ang larawan ng pagtuka ni Khalil kay Gabbi, na sabi niya ay kuha pa noong bago mag-Valentine’s day at lumipad patungong Switzerland para sa shooting ng movie nitong “Unbreak My Heart”.

Sabi ni Khalil, “@gabbi and I did not only celebrate Valentine’s Day early, but also our 6th anniversary together. We always celebrate it at the same restaurant where we had our first date back in 2/22/17. Hay, time flies. I love you bebu!”

Hindi naman nagpahuli si Gabbi sa paandar nitong love message kay Khalil sa kanyang IG, kung saan nagpa-girl ng todo ang aktres sa pagkaka-angkla sa kanya ng boyfriend.

Lumalabas na mas baliw na baliw sa pag-ibig ang aktres dahil nangako na si Gabbi ng “forever love” kay Khalil.

Sey niya, “6 years with you. Ily (I Love You) always & forever.”

Di pa nakuntento si Gabbi at nag-comment pa ito sa post ni Khalil.

“Six years and forever to go!! Ily.

Kumbinsido ang mga netizen na malabo nang maghiwalay sina Gabbi at Khalil sa malalim na pag-ibig nila sa isa’t isa.

Kim nagtinda ng tinapay sa IG

Kung dati ay bag alng ang binebenta ni Kim Chiu mula sa kanyang sariling negosyo na “Little Bunny”, ngayon ay puro tinapay na ang laman ng mga post ng actress/host.

Panay-panay ang promote ni Kim sa kanyang mga social media account ng bago nyang ini-endorsong consumer product na “Julie’s Bakeshop”.

Laman ng lahat ng post ni Kim ay may hawak siyang mga tinapay, at nagsasabing, “Bili na kayo ng tinapay!”

Aliw na aliw naman ang mga fans ni Kim sa itsura nitong parang bata, na tuwang-tuwa sa itsura ng mga tinapay na hawak nito.

Bagamat, niratrat si Kim sa pagiging eksenadora nito sa It’s Showtime at pananapaw nito sa ASAP, hindi maikakailang ito na ang pinaka-versatile na star sa panahon ngayon.

Mapa-swimsuit, beauty products, female accessories, pagkain kayang bagayan ni Kim ang hinihinging character sa pagi-endorso ng mga ito.

Kaye Abad kasinglaki ng mall ang bahay sa Cebu

Kung si Donna Cruz ang itinuturing na isa sa mga Pinay star na pinakamasuwerte sa kanyang napangasawang mayamang doktor sa Cebu na si Dr. Yong Larrazabal, hindi naman nagpahuli ang dating Kapamilya teen star na si Kaye Abad.

Asahan na ang magiging buhay ni Kaye sa isang tila ipinapagawang mansion ng kanyang asawang si Paul Jake Castillo.

Pinasilip ng dating aktor sa kanyang Instagram ang construction ng pinapagawa niyang property na nasa pagtatayo pa lang ng mga foundation.

Base sa larawan, hindi matatawaran ang laki ng building na mala-mall sa laki at aabot pa hanggang third floor.

Dahil sobrang laki, ipinapalagay ring posibleng gagawin itong commercial project ni Paul Jake bilang nasa real-state at construction business ang buo niyang pamilya.

Walang clue ang video post kaya excited ang kanilang mga tagahanga kung regalo ba ito ni Paul Jake kay Kaye o business investment nilang mag-asawa.