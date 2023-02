Fil-Am breakdance champ puntirya katawanin ‘Pinas

KUMPIYANSA ang Filipino-American na si Logan Elenna Edra o mas kilala bilang BGirl Logistix o Lo na agad na makakakuha ng Philippine passport.

isinilang sa Florida, USA, tinanghal ang magbe-20-anyos na dalaga sa Mayo 8 na 2021 Red Bull BC One Women’s Breakdancing Champion, at pangarap na katawanin ang ‘Pinas sa breakdancing event ng 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, France.

Siya’y kasalukuyang nasa Maynila upang makilala ang mga kamag-anakan at asikasuhin ang mga dokumento upang makakuha ng pasaporte sa lalong madaling panahon.

Sinalubong si Edra sa pamamagitan ng masaganang tanghalian na isinaayos ng pangulo ng Philippine DanceSport Federation Inc. na si Rebecca ‘ Becky’ Garcia.

Sakaling matanggap ang kanyang pasaporte, sisimulan na niyang makipagkumpetensya para sa ‘Pinas sa iba’t ibang mga internasyonal na kompetisyon, kasama ang mga qualifying event patungo sa 2024 Paris Olympics.

Binyagan pa lang pero regular event na ang breakdancing sa quadrennial sportsfest na susulong sa darating na Hulyo 26-Agosto 11, 2024.

Sumikat ang dalaga nang tinedyer pa lang sa paglabas sa television series na ‘Dance-Off Juniors’ noong 2016 na rito’y rumampa siyang isa sa dance crew na ang pangalan ay The Lab.

Isa rin siyang aktres na gumanap na mascot sa 2016 Mascots, 2019 Fitz and the Tantrums, 2019 I Just Wanna Shine at 2020 Illipino. (Lito Oredo)