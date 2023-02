Donnalyn Paralejas, AU Lady Chiefs tinaob SBU Red Spikers

Mga laro ngayon (San Andres Sports Center)

12 nn – San Sebastian vs Lyceum

2 pm – Mapua vs Letran

BUKOD sa epektibong plays sa mga kakampi, kumonekta pa ng krusyal na malulupit na anim na service ace si Donnalyn Mae Paralejas upang giyahan ang Arellano University na kalusin ang San Beda University, 25-11, 24-26, 25-7, 25-12, sa 98th National Collegiate Athletic Association women’s indoor volleyball tourney elims Miyerkoles ng hapon sa San Andres Sports Center sa Malate, Manila.

Sa kabuuan, may siyam na puntos kabilang ang tatlong atake at 15 excellent digs pa ang playmaker para sa 2-0 win-loss start ng Lady Chiefs sa pagtabla sa liderato at binalibag ang Lady Red Spikers sa 0-2.

Gigil ang Legarda-based volleybelles na mabawi ang trono sa taong ito makarang sumegunda sa huling edisyon ng 10-koponang liga.

Sumukli si Pauline De Guzman ng 14 markers, si Marianne Padillon ng 13 at si Dodee Joy Batindaan ng 11 sa balanseng atake ng AU, na sunod makakasagupa ang wala pa ring talong University of Pepetual Help System Dalta sa Sabado.

Tanging si Chynna Castillo ang tila pumalag sa mga baibolista ng Mendiola sa wa epek nga lang niyang dobleng pigura rin.

Wagi rin ang Arellano Chiefs kontra San Beda Red Lions, 25-23, 26-24, 22-25, 23-25, 16-14, sa pag-aalsa ng 34 puntos ni Carl Justin Berdal sa men’s division. (Gerard Arce)