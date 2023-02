Dating reporter animal advocate na sa US

Prayoridad ngayon ng dating reporter ng Philippine Star ang pag-aalaga at maging isang animal advocate sa halip na makita ang kanyang by-line sa dyaryo.

Ito ang pahayag ni Gina Tabonares o mas kilala sa tawag na Mrs. Gina Reilly, dating sikat na reporter ng Star sa panayam ng Abante.

Si Gina ay 16 na taon nang naninirahan sa Guam , USA kung saan nakapangasawa ng isang US Marine Airforce habang nagko-cover sa korte sa naturang bansa.

Naging animal advocate si Gina dahil na rin sa kanyang asawa na mahilig mag- ampon ng aso, pusa at ibat- ibang hayop.

Bagama’t freelance journalist pa rin sa USA ay hindi na niya ito prayoridad kundi ang pagiging maybahay at buong suporta sa kanyang asawa.

“ When I gave up my career I concentrate as wife ako yung nagbigay san ba makarating career ko I need to support my husband “, pahayag ni Gina.

Bagama’t di pinalad magkaanak , ang mga hayop na alaga nila gaya ng aso, pigeons, ducks, palaka , manok , pusa at iba pa ang kanyang tinuturing na anak.

“ Lahat ng hayop na makikita ng asawa ko sa kalye inuuwi niya at inaalagaan ang bahay naming parang zoo na. At umiikot ang mundo namin sa alaga naming hayop. Our animal is like our kids dynamics kasi wala nga kaming baby,”dagdag pa ni Gina.

Ayon pa kay Gina kapag nagluluto siya at namamalengke o nago-grocey ay mas malaking portion nito ang napupunta sa mga alaga nila.

“I cannot imagine ourselves without animal pigeons ducks, chicken in our house” masayang paglalahad ni Gina.

Ito rin ang nagbigay daan sa kanilang mag-asawa na makilahok sa isang social media group na nag-aampon ng mga aso at pusa natatagpuan sa kalye. Kung saan hinihikayat niya ang nakakarami na huwag bibili ng aso sa halip ay mag-adopt at i-treat ang mga hayop na isang nilalang o parang tao. ( Riz Dominguez)