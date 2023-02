Ana Capri preggy ulit, ayaw nang magbalik Pinas

Mukhang wala pang balak na magbalik sa showbiz si Ana Capri dahil sa buntis ito sa ikawalang baby niya.

Sa Australia na naka-base si Ana simula pa noong magkaroon ng pandemya. Doon na niya sinilang ang first baby niyang si Yuriah Gervase Webb from her Australian husband.

Nag-turn 3-years old noong August last year si Yuri at ang guwapo ng panganay ni Ana.

Kelan lang ay pinost ni Ana ang photo nilang tatlo at mukhang malapit na siyang manganak sa second baby niya.

Caption pa niya: “Good morning. Coming soon…. our new Bubba. Thank you my dear hubby and to our sweetest lil boy for being so loving and supportive. Mum loves you all so much.”

Sa mga photos at videos na pino-post ni Ana sa Facebook, makikitang happy ito sa buhay niya ngayon bilang mother. Lagi niyang kasama si Yuri sa paglalaro nito at tinuturuan niya itong magbasa at mag-identify ng kung anu-anong bagay.



Kaya mukhang hindi nga nami-miss ni Ana ang showbiz dahil masaya at tahimik ang buhay niya sa Australia.



Huling napanood si Ana sa teleserye na Ngayon at Kailanman sa ABS-CBN noong 2019. Huli niyang pelikula ay noong 2016 pa na 2 Cool 2 Be 4gotten. (Ruel Mendoza)