35 bansa hinihingan ng paliwanag ang IOC

HUMIHINGI ng klaripikasyon ang 35 bansa mula sa International Olympic Committee para linawin ang sinasabi ng IOC na ‘neutrality’ sa Russian at Belarusian athletes para makalaro hanggang Paris Olympics sa 2024.

Wala ang Pilipinas sa mga pumirma sa statement na nilabas ng 35 bansa. Mula sa Asia ay Japan at South Korea lang ang sumuporta sa hinihinging paglilinaw.

“As long as these fundamental issues and the substantial lack of clarity and concrete detail on a workable ‘neutrality’ model are not addressed, we do not agree that Russian and Belarusian athletes should be allowed back to competition,” bahagi ng statement.

Kabila ay pumirma ang US, Britain, France, Canada at Germany.

Sa summit ng government leaders sa London nitong kaagahan ng buwan, sinabi ni President Volodymyr Zelenskyy na hindi dapat pasalihin ang Russia athletes sa Paris Games kung patuloy na ginigiyera ang Ukraine.

Tinitimbang ng IOC kung puwedeng pasalihin sa Paris ang Russian athletes bilang neutrals – walang dadalhing bandera, hindi rin tutugtugin ang national anthem kapag nanalo. Damay ang Belarus na kakampi ng Russia sa pagsalakay sa Ukraine. (Vladi Eduarte)