3 magkapamilya tigok, 1 pa ligtas sa banggaan ng kotse, truck

Patay ang mag-asawa at bunso nilang anak habang nakaligtas naman ang kanilang panganay matapos bumangga ang sinasakyan nilang kotse sa isang wing van truck sa Danao City, Cebu nitong Martes ng tanghali.

Ayon sa pulisya, agad na namatay dahil sa mga tinamong pinsala sa ulo at katawan ang mga biktimang sina Erwin Mondejar, asawang si Imelda at bunsong si Erin na mahigit dalawang taong gulang.

Ginagamot naman sa Danao City Hospital ang panganay nilang anak na lalaki na si Imer. Hindi pa tinutukoy ng mga awtoridad kung ilang taon na ito.

Sa ulat, katabi ni Erwin ang asawa at bunso habang nasa likod naman nila ang panganay na anak nang mangyari ang aksidente sa Barangay Dunggoan, Danao City, Cebu bandang alas-12:00 ng tanghali.

Samantala, nasa kustodiya na ng Danao City Police Station ang driver ng van na si Nolin Batobalonos, 33, residente ng Sta. Fe, Danao City para sa kaukulang imbestigasyon.

Ayon kay Police Staff Sergeant Ronald Gomez, magkasalungat na binabagtas ng dalawang panig ang kalsada nang bigla umanong gumewang ang kotse ni Mondejar at sumalpok sa minamanehong van ni Batobalonos na may mga kargang animal feeds. Dahil sa lakas ng impact, nayupi ang kotse ni Mondejar at naipit ang mga biktima.