Rabiya handa nang pabuntis kay Jeric

Ni-reveal ni Miss Universe Philippines 2000 Rabiya Mateo ang tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay ng ex-boyfriend niyang si Neil Salvacion.

Wala raw kinalaman sa pagkapanalo niya ng korona ang dahilan kundi gusto na raw kasi nitong magpakasal na sila.

Sey ni Rabiya sa Fast Talk with Boy Abunda: “I think this is the first time na sasabihin ko sa TV, but he proposed to me, and I was so young that time, I wasn’t ready. I have a lot of dreams for my family and during that time he was ready to settle na and feeling niya okay na siya sa buhay. Pero ako I want to aspire to be more. Doon kami nagkaroon ng conflict.

“During that time, kasi galing din ako sa walang-wala. Tapos nakita ko when I won Miss Universe Philippines, ito na ang time ko para makapag-ipon, para mabilhan ko ang nanay ko ng bahay, para mapagpatuloy ko man kung gusto pa ng kapatid ko na mag-aral. Ako pa ang breadwinner. And dahil wala akong dad, parang nasa akin lahat ng responsibilidad na ‘yon. Hindi ko pa maiwan ‘yon para mag-asawa.”

Sa tanong na kung hindi raw ba kayang makapaghintay ni Neil, sagot ni Rabiya: “Hindi naman sa gano’n, pero feeling ko rin hindi ko na rin maibigay ‘yung 100% ko sa relationship kasi maraming nangyayari and ‘yung engagement na ‘yun, for me it was a big step. Actually hindi naman agad kami naghiwalay.”

Inilahad ni Rabiya na marami na raw siyang pangarap para sa pamilya niya na natupad na niya. Nakapundar na siya ng bahay, malaki na ang ipon sa bangko at may mga puwede na siyang matustusan na negosyo para sa kanyang pamilya.



Nabanggit din ng TiktoClock host na in two years ay handa na siyang mag-settle down dahil gusto na raw niyang magkaanak by that time. Ang tanong ay kung sila pa ba by that time ng current boyfriend niyang si Jeric Gonzales? Na-mention naman ni Rabiya na puwede na raw nilang pag-usapan ni Jeric ang bagay na iyon. (Ruel Mendoza)