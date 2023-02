Yasmien napuyat, nawalan ng datung dahil sa WestLife

Super fan pala talaga ang Kapuso actress na si Yasmien Kurdi ng bandang WestLife. Nagkaroon muli ng concert ang mga ito sa SM MOA at isa nga si Yasmien sa hindi pinalampas ang pagkakataon na mapanood itong muli.

Kilig na kilig si Yasmien dahil ang post niya sa social media ay ni-repost ng isang miyembro at may nag-follow rin sa kanya. Aliw na aliw kami kay Yasmien dahil ramdam na ramdam ang pagka-fangirl niya.

Na kahit may taping siya ng maaga kinabukasan, hindi raw talaga siya nakatulog dahil sa pagkaka-follow na sa kanya ng mga ito.

Nag-follow sa kanya sina Mark Feehily at Nicky Byrne. Siguro ay na-check din ng mga ito na isang kilalang artista rin si Yasmien sa bansa.

At dahil dito, nai-share ni Yasmien ang bagets na bagets na pictures pa niya kunsaan, nakasama niya ang mga ito sa picture.

Sa IG post ni Yasmien, parang naririnig pa namin ang pagkaka-caption niya na, “OMG! Markus “Mark” Michael Patrick Feehily reposted my story and followed me back! Hala totoo ba? Nanaginip yata ako? You made my day! Hello Nicky! (naka seen siya sa stories ko).”

Naka-chat naman namin si Yasmien at dito namin nalaman na 8 or 9 years old pa lang daw siya, fan na siya.

“Mga 8-9 years old pa lang ako, fan na nila ako. ‘Yung photo po na ‘yan, 2006 pa ‘yun. Nag-check-in ako sa hotel kung saan sila nag-stay. Tapos may taping for Hokus Pokus, yung game show, nagpaalam ako sa PM na mali-late ako dahil hinatid ko pa sila sa airport.

“Kahit may kaltas sa sweldo, keri lang. Ang ending, nag-taping ako na wala nang natira sa sweldo ko. Pero ‘yung opportunity na maihatid ko sila sa airport, ‘di mababayaran,” natatawang lahad niya.

So, naging “Team Airport” din pala si Yas, huh!

Mahilig daw talaga siya sa mga rock band at isa nga ang Westlife sa paborito niya. Sa K-pop, ang BTS lang daw. Kuwento pa niya, noong 2019, may vlog pa raw siya na first concert date nila ng Mister na si Rey Soldevilla ang Westlife sa bansa rin.

Natatawang kuwento pa ni Yasmien, hindi raw talaga siya nakatulog sa kilig. (Rose Garcia)