Yamsuan prinoklamang bagong Bicol Saro cong

Inupo bilang bagong kinatawan ng Bicol Saro party-list ang Abante columnist na si Brian Raymund Yamsuan.

Inilabas ng Commission on Elections (Comelec) ang certificate of proclamation ni Yamsuan nitong February 17 kapalit ni Nicolas C. Enciso Vlll bilang bagong Nominee No. 1 ng Bicol Saro party-list.

Tatlong taon ang magiging termino ni Yamsuan na magwawakas sa June 30, 2025.

Mismong ang Bicol Saro party-list ang nagrekomenda kay Yamsuan bilang kapalit ni Enciso matapos ang withdrawal of nomination ng huli.

Si Yamsuan ay nagsusulat sa pahayagang Abante sa pamamagitan ng kanyang kolum na “Basta Bicolano, Saro!”

Malawak ang naging karanasan niya sa serbisyo publiko matapos makapagsilbi sa dating Pangulo ng Pilipinas hanggang sa maging opis­yal ito ng Department of the Interior and Local Government. (Issa Santiago)