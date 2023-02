Wish ng mga faney: Wetpaks ni Richard ibuyangyang sa pelikula

Alam mo, Dondon (my dear editor), ‘kaloka rin ang vlogger na si Byx Almacen. Naichika kasi niya sa akin na maraming nagpo-post sa social media ng topless pictures ni Richard Gutierrez.

Karamihan sa mga photo na ‘yon ay kuha sa fight scene nila ni Jake Cuenca sa ‘The Iron Heart’ drama-action series ng ABS-CBN (na napapanood ng 8:45pm Monday-Friday sa TV5, A2Z at iba pang platforms ng Kapamilya Network) at ang iba naman ay habang nag-e-exercise sa Nesiko, Japan (nakabakasyon sila roon ng misis na si Sarah Lahbati at mga anak na sina Zion at Kai).

“Marami ang natatakam sa abs ni Richard. Sana raw sa group interview natin, may nag-request na ipakita ni Richard ang abs niya. Hahaha!” sey ni Byx.

Sabi ko naman kay Byx, “I really doubt kung gagawin ‘yon ni Richard dahil sa mga eksena nga lang niya ‘yon ginagawa at noong nagwo-workout siya”.

May mga request din na sana ay gumawa ng pelikula si Richard na mabibilad din ang kanyang katawan.

At sa group interview rin na ‘yon, may mga nag-suggest kay Richard na gumawa ng pelikula at ipakita niya ang kanyang behind.

‘Kaloka!

Anyway, mukhang marami pa silang mga eksena ni Jake sa ‘The Iron Heart’ kung saan ay magbabakbakan sila na naka-topless, kaya ‘yon ang dapat abangan, huh!

Teka! Since nakabakasyon sila ngayon ni Sarah sa Niseko, makabuo na kaya sila ng baby #3? Gusto na kasi talaga nila na magka-baby girl at may nagturo raw sa kanila ng techniques para magka-baby girl, pero sabi ni Richard, hindi pa rin naman talaga guaranteed ang techniques na ‘yon na babae nga talaga ang magiging anak nila kung sakaling magbubuntis uli si Sarah.

Pero ang bongga siguro kung magkaka-baby girl nga sila at kamukhang-kamukha ni Sarah na very beauty queen din ang dating, huh!

‘Yun na!

Moreno machika sa showbiz press

‘Katuwa lang si former Manila Mayor Isko Moreno nang makita niya ako sa ‘Martyr or Murderer’ presscon noong Monday night.

Talagang nakipagchikahan siya sa akin bago ang presscon.

Nang matapos naman ang presscon, nag-text pa siya para sabihing he’s glad na nakita niya ako sa presscon.

In fairness, isa si Isko sa mga artistang maganda ang PR at talagang malapit sa entertainment press.

‘Katuwa nga na he’s really back in showbiz at nag-aartista na uli.

Bongga rin ang ‘Martyr or Murderer’ as his comeback project kung saan siya gumaganap bilang si Ninoy Aquino.

Nang usisain ko nga pala kung nagtanong siya about his TF (talent fee) nang i-offer sa kanya ang ‘Martyr or Murderer’, nagbiro si Isko na hindi raw kasi alam niyang Ilokano sina Senator Imee Marcos (na isa sa mga producer ng pelikula), kaya mismong ang kapatid ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. Ay natawa.

Welcome back to acting, Yorme este Citizen Isko na nga pala!