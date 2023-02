Wesley So tatalupan Russian grandmaster

GINAMIT ni Super Grandmaster Wesley So ang isang araw na pahinga para paghandaan ang susunod na laban sa Dusseldorf WR ChessMasters 2023 na nilalaro sa Germany.

Kasalo si 29-year-old So sa two-way tie sa second spot sa event na ipinatutupad ang 10-player single round robin format.

Nakalikom na si Cavite-born So ng 2.5 points matapos ang fourth round, kapareho niya si GM D. Gukesh ng India, habang solo sa tuktok si US GM Levon Aronian tangan ang tatlong puntos.

Makakalaban ni former Philippine Chess team star So si Russian GM Andrey Esipenko sa fifth round, kailangan niyng manalo upang makalapit pa sa top spot. (Elech Dawa)