Pasabog ang mga binitiwang salita ng kontrobersyal na director na si Darryl Yap laban kina film director Joel Lamangan, Allen Dizon, Cherry Pie Picache bilang sagot nito sa mga akusasyon sa kanya na “takot”, “tinatapatan” ng nasabing batang director ang kanilang pelikulang “Oras De Peligro”.

Sunod-sunod ang pagratrat ni Darryl Yap ng mga salitang patungkol kina Direk Lamangan at Picache na “Ang kakapal ng mukha”, “matatanda na”, “wala na akong respeto”, “sinungaling”.

Bago pa man nagsalita si Darryl sa harap ng press na dumalo sa grand mediacon ng lalabas niyang movie ngayong March 1, ang “Martyr or Murderer”, nagpakawala na nang kanyang birada ang baguhang direktor sa panayam nito sa YouTube channel ni Ka Tunying.

Dito inilabas ni Darryl ang pagguho ng kanyang respeto at paghanga kina Lamangan at Picache dahil sa kasinungalingan ng mga itong palabasing siya ang takot kaya tinapatan ng “Martyr Or Murderer” ang “Oras De Peligro” ng mga huli.

Sinabi pa ni Darryl na luma na ang strategy nina Lamangan at Picache na gamitin ang kanyang pangalan para i-promote ang kanilang pelikula, at siraan ang kanyang project.

Pagbabalik-tanaw ni Darryl, hindi nito sinabing “panget” ang mga pelikula ni Lamangan kahit maraming basurang pelikula ito sa Vivamax. Pero ipinangalandakan raw ng beteranong direktor na panget ang kanyang “Maid in Malacanang”.

Sa tanong kung saan nanggaling ang mga ratrat nina Lamangan at Picache sa kanya, tugon ng batang direktor, “Baka sa langit. Kasi parang demonyo ako. Kung saan man sila galing parang ang lilinis nila.

“Ewan ko lang, wala na ba silang promo material? Ang kakapal ng mukha nila.”

Sinabi ni Darryl pinipigilan sya ng Viva Films na sagutin o balikan sina Lamangan at Picache, pero sinuway nya ito para ipagtanggol ang sarili sa mga akusasyon ng mga ito laban sa kanya.

Mark Leviste mahal ng mga tagahanga ni Tetay

Sa pamamagitan ng selfie, habang lulan ng eroplano pauwi ng Pilipinas mula Los Angeles, California, nagpahayag ng kanyang appreciation si Batangas Vice Governor Mark Leviste, sa mga pasasalamat sa kanya ng kaibigang si Kris Aquino.

Hindi lang mukha ni Leviste ang kinunan nito ng larawan, kundi ipinakita rin nito ang baby pink color sweat shirt na suot nito na may print ng “A” at heart icon.

Sinagad na nga ni Leviste ang pagpaparamdam nito ng suporta at pagmamahal kay Kris dahil sa kanyang suot.

Sabi pa nya, “A you’re Appreciated” kasunod ang isang pink heart icon.

Dahil dito hinangaan at pinasalamatan din ang public servant ng mga netizen.

@limstromgines, “Safe trip Mr. Mark, thanks for loving Kris.”

@loweehtami, “A true gentleman”.

@jsa1228, “true love kahit malayo”.

Bagamat kinilig ang mga panatiko ni Kris, nilinaw ni Kris na magkaibigan lang sila.

Parokya hindi nagpatalbog sa Eheads

Humilera ang Parokya Ni Edgar sa Eraserheads kung pag-uusapan ay ang appeal sa mga fan ng kani-kanilang mga personal na gamit na naibenta sa merkado.

Kung isang milyong piso nabenta ng Eraserheads ang kanilang iconic guitar, ‘di rin naman nagpatalo ang Parokya ni Edgar na makasungkit ng halagang P150K para sa isang damit at pantalon na sinuot ng lead vocalist ng banda na si Chito Miranda.

Ipinaskil ni Chito sa kanyang IG ang larawan ng damit na nabili sa nabanggit na halaga na ayon sa kanya ay isinuot nya sa music video ng awitin nilang “Bagsakan”.

Kuwento pa niya, “Nabenta namin ‘yung school uniform na sinuot ko sa music video ng Bagsakan for P150K (tapos nahanap ko yung slacks at yung cap so sinama ko na)…”

Bukod dito naibenta rin ng grupo sa halagang P85K ang puppets na ginamit sa album cover ng Halina sa Parokya, na pinangalanang “Mr. Suave” at “Chito Matsing”.

Umaabot sa P235K ang halaga ng mga items ni Chito na naging bahagi ng kanyang music career.

Ang perang naipon sa pinagbentahan ay ibibigay ng grupo sa pagpapagamot ng kapwa nila band player na si Gab, na may matinding karamdaman sa kasalukuyan.

META: Hindi nagpatalo ang Parokya ni Edgar sa Eraserheads kung kasikatan ang pag-uusapan, ha! Aba, binili rin ng mahal ang mga item na binenta nila, tulad sa Eheads, ha!