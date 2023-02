Saan na dinala ng panahon ang komiks? 

Isa din ako sa libu-libong adik noon sa pagbabasa ng komiks. Tanda ko pa na madalas akong umarkila sa tindahan at iuuwi ko sa bahay para basahin ang sari-saring nobela at kuwento. May tapusan at may mga serye na itutuloy na kailangang subaybayan araw-araw.

At sa pag-usbong ng digital age, unti-unting nawala ang komiks at mga magazine pero may ilang naiwan na patuloy na nagbibigay ng entertainment sa mga avid na mambabasa.

Salamat sa letter sender na si Geraldine Monzon, kilalang manunulat sa komiks, pocketbooks, at Indie films na tinatangkilik pa rin sa kasalukuyan. Nagsulat din siya sa Abante ng komiks at romance series.

Narito ang kanyang kwento.

Kapag naririnig ko ang komiks, matik na bumabalik sa isip ko yung nakaraan. Kung paano ito naging bahagi ng buhay ko. Marami akong kakilala na nagsabing sa komiks sila natutong magbasa. Legit ‘yon dahil gano’n din ang experience ko. Una, patingin- tingin lang sa mga drawing, nakakalibang eh, hanggang sa hindi ko namalayan na binabasa ko na pala. Nagulat na lang ang mother ko kasi I can read! Natatandaan ko pa kung gaano kahirap makabasa ng komiks dati, kailangan mong umarkila dahil wala kang pambili. Pero yung pang-arkila mo kailangan mo pang kupitin sa sukli or magpautos ka sa may-ari ng tindahan para payagan kang basahin ang komiks niya ng libre. Mapapangiti ka na lang sa mga memories na ‘yon. Pero bukod don, ang talagang nakapagpapangiti sa’kin ng husto ay yung time kung paano ako nagsimulang makapasok sa mundo ng komiks. It was my mother who has a dream to become a komiks writer, pero wala siyang lakas ng loob kaya ipinasa niya sa’kin yung dream niya. She encourage me to write. Hindi ako nagdalawang isip kasi ando’n din yung passion ko sa pagsusulat. I actually did some ‘komiks komiksan’ thing when I was in high school. Nagdo-draw ako ng mga tao, any creatures in patpat or tingting form, alam nyo yon? of course may story tapos dini-distribute ko sa mga classmates ko. The first time I send my komiks script in Atlas Publishing, tatlo ‘yon, isa lang yung natanggap but I looked at it as a huge hope! Sabi ko sa sarili, this is it! So yun na nga, sobrang bihira na’kong maredyekan. As in halos lahat ng pinapasa ko natatanggap na. Kung meron man akong napasaya that time, yun ang mother ko. Feeling daw niya natupad na rin yung dream niya. Sa kanya ako kumuha ng inspirasyon.

Sa komiks industry hindi lang basta natupad yung dream namin ng nanay ko, nakatagpo rin ako rito ng mga longtime friendship. Yung mga kaibigan na hanggang ngayon kilala ka, tinutulungan ka, tinuturing kang hindi na iba. As a writer, there is no perfect time to write, anytime kahit nasa loob ako ng cr, nasa biyahe or even yung patulog na lang ako bigla na lang dumarating yung idea, tine-take note ko na agad. Kahit akala ng iba tuluyan nang naglaho ang komiks. Mali sila. Nandito pa ang komiks. Iba pa rin yung saya na nakukuha mo kapag nagbabasa ka ng komiks. Whether it’s drama, romance, horror, fantasy or comedy, madadala talaga yung emosyon mo. May mga grupo na consistent sa pagbabahagi ng mga old komiks, meron din namang nagsisikap na gumawa ng mga bagong komiks. Ang sad part, most of komiks creators, sila yung tuluyan na namaalam, pero yung legacy na iniwan nila, ipinagpapatuloy pa naming mga naiwan and I think this generation is curious about that. Alam ko na marami pa rin sa mga kabataan ngayon ang excited makabasa ng komiks at makalikha nito. Siguro kailangan lang nila ng suporta at kailangan din nating tanggapin na may pagbabago, the traditional komiks will become digital and so on. We just have to embrace na may sariling way ang bagong henerasyon para maipagpatuloy ang komiks. So that the komiks popularity will be on the limelight once again. But still the old komiks will never be forgotten. It remains in our hearts no matter what. Masasabi kong sa lahat ng mga libangan ngayon it’s either in and out of the country, iba ang karisma ng komiks sa masa. Kaya salute to all my co-writers and illustrators, noon at ngayon.

Never kong inisip na totally dissolved na ang komiks, in fact nagself-published ako last year ng isang komiks, ‘Walang Hanggang Dilim’ at nakabenta ako ng 400 copies. At least there is a glimpse of hope na makikita rin ng mga tao na komiks is still here and they will want it more and more. Sa ngayon, nire-ready ko na yung 2nd self-publish ko, ang Geraldine’s Diary Komiks compilation. Iba’t bang genre to and hopefully magustuhan din ito ng mga readers ko. Sana abangan nyo ang announcement ng release nito sa Facebook page ko na Geraldine’s Diary. Palambing na rin po ng like and follow, pati sa aking Youtube channel na Geraldine’s Diary. Tenkyu at God bless us all.