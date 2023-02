‘Pinas bet gawing exporter ng marijuana

Posible umanong maging exporter ng de kalidad na marijuana ang Pilipinas kung gagawin itong legal sa bansa, ayon kay Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez.

Sa deliberasyon ng House committee on dangerous drugs sa panukala ni Alvarez na alisin ang marijuana sa listahan ng mga dangerous drugs, nagtanong si Ako Bicol party-list Raul Angelo Bongalon kung totoo na ang Pilipinas ay producer ng best quality na marijuana.

Ayon kay Dangerous Drugs Board legal consultant Atty. Ferdaussi Masnar walang datos ang ahensya kaugnay nito.

Sumingit si Alvarez at sinabi “Mr. Chairman, I think that’s a good point ha. If we can produce good pro­duct, so magandang for export ‘yan, Mr. Chairman.”

“And maybe, if we will allow the farmers to plant marijuana, baka ‘yan na ‘yong solusyon ng rice smuggling,” dagdag pa ni Alvarez.

Napangiti naman si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers, chairperson ng komite at nagsabi na: “Wala nang magtatanim ng bigas, marijuana na lang lahat.”

Inaprubahan ni Barbers ang mosyon na ipadala ang panukala ni Alvarez sa technical working group na tumatalakay sa mga panukala na amyendahan ang Comprehensive Dangerous Drugs Act (RA 9165). (Billy Begas)