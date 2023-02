P1.5B bogus na LV, Gucci, iba pa nakumpiska sa Pasay

Abot sa P1.5 bilyon ha­laga ng iba’t ibang pekeng produkto ang nasamsam ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa ginawang pagsalakay sa isang gusali sa Pasay City noong Biyernes.

Armado ng Letters of Authority na inisyu ni Commissioner Bienvenido Rubio, pinasok ng mga tauhan ng Intelligence and Investigation Service-Intellectual Property Rights Division (CIIS-IPRD) ang Building 127 sa kahabaan ng F. B. Harrison St., sa kanto ng Fernando St., kung saan nakatambak ang mga pekeng branded na produkto tulad ng Gucci, Louis Vuitton, Nike, Adidas, Supreme, Tory Burch, Skechers at iba pa.

Kasama ng BOC sa nasabing operasyon ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).

Ayon kay Rubio, bil­yon-bilyon ang nalulugi sa pamahalaan dahil sa kawalan ng pumapasok na buwis mula sa mga imported na produkto at proof of authenticity para sa mga branded na produkto.

Sa inisyal na report, nasa 70 unit sa nasabing gusali ang inuupahan at ginagamit bilang imbakan ng mga nasabing kontrabando.

Tinutukoy pa ng mga awtoridad ang iba pang posibleng paglabag ng hindi pa tinutukoy na may-ari ng mga kontrabando sa Intellectual Property Code of the Philippines at Customs Modernization and Tariff Act. (Betchai Julian)