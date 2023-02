Nesthy Petecio laglag agad sa Strandja Cup

AGAD nakalasap ng kabiguan sina 2020+1 Tokyo Olympian Nesthy Petecio kasama ang dalawa pang kababaihan sa 74th Strandja International Boxing Tournament 2023 sa Sofia, Bulgaria.

Nabigo si Petecio sa pagsagupa kay Sandra Kruk ng Poland sa featherweight (57kgs) sa iskor na 4-1, upang agad na magpaalam sa asam na medalya sa dibisyon.

“I lost my bout (fight) against Poland.. NO EXPLANATION, NO EXCUSES.. talo po ako, and thats all, and I, thank you..,” sabi lamang ni Petecio.

Bigo din sina Maricel Dela Torre na nadomina ng isa pang Polish na si Sandra Drabik sa women’s 54kgs class sa iskor na 0-5, habang nalasap din ni Cleo Tesara ang katulad na iskor sa minimumweight (48kgs) sa nakasagupa na si S.Kalaivani ng India.

Nagawa naman makausad ni Paul Julyfer Bascon sa men’s lightweight (60kgs) matapos nitong biguin ang home bet na si Tinko Banabakov ng Bulgaria, 4-1.

Wagi din si Aira Villegas sa women’s light flyweight (50kgs) kontra Milagros Tatiana ng Argentina, 5-0.

Ang torneo ay magdedetermina para sa bubuo sa Philippine boxing team na sasabak sa 32nd Southeast Asian Games sa siyudad ng Phnom Penh sa Cambodia sa Mayo 5 hanggang 17. (Lito Oredo)