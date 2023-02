Na-hack ka ba gurl? Liza in-unfollow, binura mga photo nila ni Enrique sa IG

Isang malaking palaisipan ngayon, lalo na sa 17.6 million followers ni Liza Soberano kung ano ang nangyari sa kanyang Instagram account.

Na-hack ba ito o sadyang dinilete niya lahat ng mga Instagram post niya, ini-unfollow lahat ng following niya, pati na si Enrique Gil, at pati profile photo niya ay wala na rin.

Ang bukod tanging makikita sa kanyang IG na @lizasoberano ay ang 17.6 million followers niya.

Siyempre, worried, lalo na ang mga fan ni Liza. Kasalukuyang nasa U.S. si Liza at as of this writing, wala pa itong any statement sa kung ano talaga ang nangyari sa kanyang IG na hindi biro ang dami ng following.

May mabilis agad ang kaisipan na iniisip kung may pinagdadaanan daw kaya ang actress?

Sa Twitter, marami ang nagtatanong kung ano nga ang nangyari. Pero may isa kaming nabasang tweet na Twitter account ng isang fan niya at sinasabi na na-hack nga raw.

Tweet nito, “apparently, miss Liza Soberano’s Instagram account was hacked. I hope the team is working and they can recover it : (( whoever did this, you deserve to rot miserably. And I meant no jail, but hell.”

Daniel todo ‘I love you’ kay Sofia

Kahit may nauna nang Instagram post si Sofia Andres noong nakaraang Valentine’s Day na talagang may mukha na ng partner at ama ng anak niya na si Daniel Miranda, ang recent Instagram post niya ang masasabing pinaka-unang post niya na masasabing nagtutuldok na, kung meron pa rin na nag-iisip na wala na talaga sila o hiwalay na.

Sa mahabang post ni Sofia kunsaan, makikita sa photos ang mag-ama niya na bumibili ng cotton candy sa daan na nagpapasaya raw lalo sa puso niya.

Dito rin ini-address ni Sofia ang madalas daw na itanong sa kanya kung kailan sila magpapakasal.

Sabi niya, “So, Sofia when are you getting married? Many of you have asked me that. Honestly, I have always felt so the pressure to address that but I realized, I shouldn’t. It’s our love story to write to say the least. We are in a chapter where we learn to be patient with each other, respect each other’s freedom, and overcome challenges. It’s not sn easy journey. There are tough times. There are good times. But it’s a beautiful time for us to grow with each other.”

Aware rin daw si Sofia na hindi lahat, gusto silang magkatuluyan. Alam daw niya na may mga gustong makitang hiwalay na sila, though, meron din na alam niyang gusto silang makitang magkasama pa rin.

“There is so much to learn about love itself. It’s not all about the flowers, the surprises, or the kilig. It’s a choice to grow with each other despite the challenges. Sure, there are a lot of people who wanted us to part ways while others want us to stay together. But at the end of the day, what matters the most is that we both have that love for each other to listen to our hearts and stay together. And that makes me feel so lucky to have someone who’d be willing to work it out with me.”

Sa mahabang Instagram post naman na ito ni Sofia, maagap naman na nag-comment si Daniel ng isang “I Love You” kasunod ang heart symbol sa ina ng anak niya na si Zoe.