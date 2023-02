Malacañang walang P50K inflation ayuda sa mga empleyado

Walang plano ang Malacañang na tapatan ang P50,000 na tulong ng Senado sa mga empleyado nito upang mapagaan ang penitensya sa epekto ng mataas na inflaton.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni National Economic and Development Autho­rity (NEDA) Secretary Arsenio Balisacan na iba ang ginagawang aksyon ng ehekutibo sa pagtugon at pagtulong sa mamamayang naapek­tuhan ng inflation.

“Ang approach namin diyan is siyempre lahat tayo ay naapektuhan differently doon sa inflation. On the one hand we are trying to work-out na ‘yong inflation na ‘yan ay maibaba in the coming months. For those naman na talagang affected adversely lalo na ‘yong very poor and vulnera­ble groups, ‘yon ang talagang pagbuhusan natin ng assistance,” ani Balisacan.

Sa ngayon aniya ay hindi napag-uusapan sa Malacañang ang malaking halagang ibinigay ng Senado sa kanilang mga empleyado. Gayunman, may pag-uusap ang ehekutibo tungkol sa panibagong round ng salary standardization subalit masyado pang maaga para pagtuunan ito ng pansin.

Nanindigan naman si Gabriela Rep. Arlene Brosas na hindi lang ang mga kawani ng Senado ang nahihirapan sa inflation. Dahil dito, sinabi ng kongresista na dapat dinggin ng mga regional wage board at Kongreso ang mga panukala kaugnay ng pagtaas sa sahod ng mga manggagawa.

Ipinagtanggol naman ng unyon sa Senado ang pagkakaloob ng P50,000 inflation allowance sa pagsasabing “wasto ang pananaw ni Senate President Zubiri na ang kasalukuyang minimum na sahod ay hindi sapat at hindi nakabubuhay.” (Aileen Taliping/Billy Begas)