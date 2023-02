Leandro game pa rin sa hubaran, pinayuhan mga batang bold star

Grabe si Leandro Baldemor, ha!

Na kahit alam mong ilang dekada na siya sa showbiz, parang katulad pa rin siya noon, na seksing-seksi pa rin, at guwapong-guwapo pa rin.

Sabi nga ni Leandro, inalagaan talaga niya ang katawan niya, dahil puhunan nga raw niya ito.

At yes, hanggang ngayon nga ay may mga offer pa rin kay Leandro na magpaseksi, lalo na sa Vivamax.

“Sa Vivamax meron. Sinabi sa akin na isasama ako sa Vivamax. Pero ang gusto ko, pag lalabas ako, dapat trim pa rin ang katawan. Na kahit may edad na ako, yummy daddy pa rin ako.

“Sabi ko, bigyan lang ako ng mga 3 months, sige gagawa ako. Hihintayin daw ako.

“Sa akin, walang masama kung magpaseksi ako. Ang ayaw ko lang ay frontal!” sabi ni Leandro.

Siyempre, may payo si Leandro sa mga Vivamax male sexy star ngayon, na talagang palaban pagdating sa hubaran, na ang iba ay umaabot pa sa pagpapasilip ng sandata.

“Ako kasi, ang sikreto ko lang siguro, gumagawa man ako ng bold noon, hindi naman nakikita sa personalidad na buhay ko. Kasi bold star ka na nga, huwag mo nang gawin sa labas.

“Siyempre, masakit na nga ‘yung sinasabihan ka na ‘ito bold star ito’, eh. Ang daming beses kong iniyakan ‘yan noong bata-bata pa ako.

“Sabi ko lang noon, ‘bakit humihingi ba ako ng pera na pangkain ko sa iyo, kahit bold star ako?’ Eh, movie lang naman `yon.

“Payo ko lang, lunukin lang nila ang mga sinasabi sa kanila. Stepping stone lang `yon. Huwag silang ma-stock doon.

“Unang-una tumatanda rin naman, at hindi ka puwedeng maging bold star habang buhay. At siyempre, galingan ang pag-arte. Dapat mag-workshop sila.

“Noong nag-Maryo J. delos Reyes (RIP) ako, palagi kaming nagwu-workshop. At palagi akong namumura ni Direk Maryo! Manager ko kasi siya noon,” sabi ni Leandro.

Siyanga pala, grabe ang kaligayaha ni Leandro, na sa unang pagkakataon ay kinuha siyang endorser ng isang produkto, ang King Tut, na isang dietary supplement.

Isa nga raw `yon sa pinapangarap niya, ang maging endorser, at makalipas ang ilang dekada ay ngayon nga lang daw natupad.

Nilinaw ni Leandro na ang ‘King Tut’ ay hindi lang pampatigas ng kargada ng mga barako, kundi nagsisilbing bitamina rin ito.

“Sa title pa lang, King Tut, at sa tagline pa lang na ‘Alam Na…’ medyo alam niyo na. Pero, may benepisyo rin ito sa katawan ng mga lalake. Vitamins nga ito. Supplements. Hindi lang ito ‘yung basta-basta iinumin mo dahil may laban ka.”

Pero, ano ba ang naging epekto sa kanya ng King Tut noong una siyang uminom nito?

“Aba siyempre, always on tough na. Hahahaha! Minsan kasi, kapag medyo umeedad ka na, aminin na natin, mahina na tayo sa labanan. Kumbaga, noong binata tayo, tatlo hanggang apat ang kaya mo sa isang gabi.

“Eh ngayon, humihina na. At dahil sa King Tut, parang bumabalik `yon. Hahahaha!” natatawang kuwento pa ni Leandro.

Ang King Tut ay gawa ng A NGATT Corporation, at ang sangkap ay mula sa Clavo Huasca + Maca ng Peru.

Para sa mga detalye, hanapin ang @kingtutph sa Instagram, Facebook.