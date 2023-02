Jewel Maligmat, Lady Pirates pinagsarhan ng pinto kapitbahay

Mga laro Miyerkoles: (San Andres Sports Complex)

12:00noon — Arellano vs San Beda (women’s)

2:00 n.h. – Saint Benilde vs EAC (women’s)

PASABOG ng mahahalagang puntos si Jewel Maligmat upang pangunahan ang 9-1 run sa deciding fifth set upang dalhin ang Lyceum of the Philippines University Lady Pirates sa bwenamanong panalo kasunod ng isang come-from-behind na laro kontra Mapua University Lady Cardinals 25-20, 16-25, 21-25, 25-22, 15-5 sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament, Martes, sa San Andres Sports Complex sa Malate.

Bumira si Maligmat ng lima sa kabuuang 14 puntos mula sa 10 atake at apat aces sa huling set kabilang ang dalawang service aces upang biguin ang Mapua na makuha ang “Battle of Intramuros” sa debut game ngayong season.

Nagawang masungkit ng Lady Pirates ang first set mula sa mabisang 13 atake, kasama ang tig-anim na aces at errors ng Lady Cardinals.

Subalit nagawang makatabla ng Mapua sa set two nang bumira ng 11 puntos mula sa atake kasama ang apat aces at isang block, habang nagsimulang magkalat ng errors ang Lady Pirates sa siyam para sa 25-16.

Kahit man gumanang muli ang atake ng Lady Pirates sa third set ay naging pangunahing problema pa rin ng koponan ang 12 errors na sinamahan ng siyam na atake at apat na aces ng Mapua para makuhang mamuro sa unang panalo sa 25-21.

May pagkakataon na tuldukan ng Lady Cardinals ang unang panalo, subalit hindi pumayag sina Jaja Tulang at team captain at setter Venice Puzon para dalhin sa huling set. (Gerard Arce)