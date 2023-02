Intramuros, Cebu swak sa World Travel Award

Nagkamit ng pagkilala at nominasyon ang dalawang sikat na spot at destinasyon sa Pilipinas sa 30th World Travel Awards (WTA).

Kabilang dito ang Cebu na na-nominate bilang Asia’s Leading Wedding Destination at ang Intramuros, Manila bilang Asia’s Leading Tourist Attraction.

Dagdag pa rito, pasok din ang Pilipinas para sa nominasyon ng mga kategoryang Asia’s Leading Dive Destination at Asia’s Leading Beach Destination.

“These recurring nominations clearly manifest the growing global travel demand into the Philippines, one that we aim to sustain in the coming days through the initiatives we have laid out for the tourism industry’s recovery and transformation post pandemic,” ani ng PH Tourism secretary na si Christina Frasco.

Layunin ng WTA na bigyang pagkilala at parangal ang kahusayan ng iba’t ibang sektor ng turismo, travel, at maging ang hospitality industry ng mga bansa sa mundo.

Magsisimula ang voting period ng 2023 World Travel Awards sa darating na Lunes, ika-20 ng Pebrero hanggang ika-19 ng Marso.

Talaga namang simbolismo lang ito na hanggang ngayon ay angat ang ganda na kayang i-offer ng ‘Pinas sa mundo! (Moises Caleon)