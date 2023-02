Hontiveros naglabas ng dokumento! Bersamin, DA usec kaladkad sa asukal smuggling

Ibinunyag ni Senadora Risa Hontiveros ang diumano’y “government-sponsored” sugar smugg­ling kung saan tatlong importer ang pinaboran para umangkat ng tone-toneladang asukal.

Sa isang press conference nitong Martes, idinetalye ni Hontiveros kung bakit maituturing na technical smuggling ang mga dumating na 260 na 20-foot containers sa Batangas Port noong Pebrero 9 bago lumabas ang Sugar Order No. 6 na inisyu ng Sugar Regulatory Administration (SRA).

Batay umano sa memorandum order, tatlong importers ang bibigyan ng alokasyon ng asukal, ito ang All Asian Countertrade, Sucden Philippines Inc. at Edison Lee Marketing Corporation.

Si Agriculture Undersecretary at Sugar Board Chairperson Domingo Panganiban ang nag-isyu ng memorandum order kay SRA Administrator David John Alba at dalawa pang board members na sina Pablo Azcona and Mitzi Mangwag.

Ipinakita rin ni Hontiveros ang liham na may petsang Enero 13, 2023 kung saan binanggit ni Panganiban sa All Asian Countertrade na pinapayagan nilang mag-angkat ito ng 240,000 tonelada ng asukal, alinsunod sa kautusan ni Executive Secretary Lucas Bersamin.

“Ano ang legal basis ng authority to import na ibinigay diumano ni ES Bersamin?” tanong ni Hontiveros.

Paniwala ng senador, ang mga naturang sugar delivery ay smuggled. Ipinunto ni Hontiveros na ang nasabing shipment ay hindi sakop ng dating sugar order dahil ang mga bulto ng asukal na mga inorder dati pa ay dapat dumating sa Pilipinas bago mag-Nobyembre 15 noong nagdaang taon.

Kinuwestiyon din ni Hontiveros ang 260 container ng asukal na dumaan sa Bureau of Customs Super Green Lane System, kung saan ang shipment ay nakakakuha ng VIP treatment.

Subalit giit niya, ang naturang produkto ay ipinagbabawal sa Super Green Lane system.

“So, malinaw na contraband at hindi dapat nalito ang BOC na smuggled nga itong asukal,” ayon kay Hontiveros.

Wala pang pahayag si Bersamin at Domingo sa mga alegasyon ni Hontiveros habang sinusulat ang balitang ito. (Dindo Matining)