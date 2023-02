Higit 600 aftershock naitala sa Masbate

Pumalo na sa mahigit 600 aftershock ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) kasunod ng tumamang magnitude 6.0 na lindol sa Masbate noong Martes.

Sa ulat, pinakahuling nasagap ang magnitude 1.3 hanggang magnitude 4.6 mahihinang pagyanig hanggang alas-otso ng umaga kahapon.

Ayon sa Phivolcs, 37 sa mga nasagap na aftershock ang naramdaman sa paligid ng Masbate.

Ganap na alas-2:10 ng madaling-araw noong Pebrero 6 nang yanigin ng magnitude 6.0 na lindol ang Masbate kung saan naitala ang episentro nito 10 kilometro sa timog-kanluran ng bayan ng Batuan.

Nagbunga ito ng kanselasyon ng mga klase at trabaho, pagkaputol sa supply ng elektrisidad at pinsala sa ilang bahay, commercial at government building.

Sinabi ng Office of the Civil Defense (OCD) na nasa 440 katao ang direktang naapektuhan ng nasabing lindol. (Betchai Julian/Tina Mendoza)