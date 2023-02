Gown na gawa sa cake viral!

Gusto mo rin bang makatipid sa wedding gown at wedding cake mo? Bakit hindi mo ito pagsamahin?

Gaya na lang ng viral ngayon sa social media na isang wedding gown na gawa sa cake ng isang Swiss Baker na ibinida sa 2023 Swiss World Wedding Fair.

Siya si Natasha Coline Kim Fah Lee Fokas, owner ng kanyang bakery na ‘SweetyCakes’ mula Bern, Switzerland. Kamakailan lang ay nakasungkit ito ng Guinness World of Record bilang ‘Largest wearable cake dress (supported)’ na may bigat na humigit-kumulang 131.15 kg.

Ang naturang edible wedding dress with cake ay kinakailangang isuot at irampa ng isang model ng at least limang metro upang ma-consider ng Guinness ang attempt na matagumpay naman nilang nagawa.

Sa unang tingin sa wedding gown ay talaga namang aakalain mong totoo ito dahil sa mga element na nakalagay dito gaya ng royal icing flowers, edible beads, at ang kabuuang disenyo.

Ikaw, bet mo ba magsuot din nito? (Moises Caleon)