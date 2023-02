Ermat, 2 anak tigok sa sunog

Patay ang isang nanay at dalawa nitong anak habang sugatan ang tatlong iba pa sa sumiklab na sunog sa Pasay City kahapon.

Kinilala ng Pasay City Bureau of Fire Protection (BFP) ang mga biktima na sina Mary Ann Maglay, 29, at mga anak na sina Evzenkhion, limang-taong gulang at Xzanvion, 2, pawang mga residente ng B. Mayor St., Barangay 117, Malibay St., Pasay City.

Samantala, ligtas na sina Mark Christian Rafol Burn, 5; Frederick Ignacio, 45 at Antonio Padilla Burn, 56 matapos magtamo ng paso sa katawan at mukha.

Sa ulat, nagsimula ang sunog sa dalawang palapag na bahay na pag-aari ni Gary Revas, live-in partner ni Maglay at ama ng mga nasawing paslit. Wala ito sa bahay nang mangyari ang insidente bandang alas-9:50 ng umaga.

Agad na nakalabas ng bahay ang lima pang pamilya na nakatira sa unang palapag ng bahay habang nakulong ang mga biktima sa kanilang kuwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Tumagal ang sunog ng higit isang oras bago ito idineklarang fire out ganap na alas-11:15 ng umaga.

Inaalam pa ang sanhi at halaga ng danyos ng sunog. (Betchai Julian)