Diamond sa panaginip

Anong ibig sabihin kapag may nagbigay sa iyo ng diamond ring at necklace sa panaginip? Tapos nun sa panaginip ko pa e hindi ko na matandaan kung sino ‘yung nagbigay. May ibig sabihin ba ito sa relasyon? Tingin mo mayamang lalaki ang mapapangasawa ko? Ano kayang gustong ipahiwatig ng panaginip ko? Thank you.

Krish





Ang panaginip na tungkol sa diamond ay may kaugnaya sa status mo sa buhay at koneksyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo.

May kaugnayan din ito sa mga achievement at failure na iyong kakaharapin sa future.

Kung single ka at napanaginipan mo ito, sinasabi nito na posible kang nang ma-engage sa near future o makakahanap ka ng happiness sa relasyon. In short, prediksyon ito na ikakasal ka.

Kung sinuot mo naman ang diamond necklace, sinasabi nito na makakatanggap ka ng award at magiging matagumpay.

Sinisimbolo rin nito ang good fortune. Mapapasaiyo ang tagumpay basta’t magbigay ng effort sa lahat ng ginagawa mo ngayon.

Kung luma ang diamond jewelry na iyong natanggap, sinasabi naman nito na hindi magiging maganda ang takbo ng relasyon mo sa ibang tao o kaya naman ay hinihiling mo na magkaroon ng masaganang relasyon.

Isa pang sinisimbolo ng panaginip na ito ay pagiging matatag, pagkakaroon ng yaman, pag-ibig at kaayusan sa relasyon.

Pero ingat din dahil may tampuhan sa relasyon lalo na sa pagiging loyal.



DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com