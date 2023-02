Carl Tamayo pokus sa Japan B.League

HINDI muna lalaro si Carl Tamayo para sa Gilas Pilipinas sa paparating na sixth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Kinumpirma ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) na ang dating University of the Philippines big man ay out muna sa pagsali sa national team.

Kakapirma lang kasi ni Tamayo sa Ryukyu Golden Kings sa Japan B.League.

“Carl Tamayo begged off for this window,” sey ni SBP spokesperson Sonny Barrios.

Si Tamayo ang latest player na lumiban para sa paparating na FIBA Qualifiers sa Pebrero 24 at 27 na gaganapin sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

Naunang hindi sumali si 7-foot-3 center Kai Sotto upang magpokus para sa Hiroshima Dragonflies sa B.League.

Si Japeth Aguilar ng Ginebra at RR Pogoy ng TNT ay hindi rin makakalaro sa Gilas dahil sa kani-kanilang injury. (Cyreel Zarate)