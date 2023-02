Calvin Oftana gumagawa ng tatak sa Tropang Giga

LAGARI sa duties sa Gilas at sa TNT, walang kapaguran si Calvin Oftana at sinalo pa ang binakanteng pwesto ni injured RR Pogoy sa kampanya ng Tropang Giga sa PBA Governors Cup.

Instrumento si Oftana, 27, sa pagwalis ng TNT sa tatlong asignatura tungo sa six-game winning streak at 8-1 overall card para sa solo liderato.

Nag-average si Oftana ng 14.7 points mula sa 50 percent clip sa labas ng arc, tampok ang game-winning putback sa 105-103 escape kontra San Miguel noong Linggo, maay 8.7 rebounds, 4.7 assists at 1.3 steals pa ang dating NCAA MVP mula San Beda sa run na ‘yun, sapat para itanghal na Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (Feb. 15-19).

Kasama si Oftana, third pick overall noong 2020, sa Gilas pool na naghahanda para sa sixth at final window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Tinalo niya sa weekly citation sina CJ Perez ng SMB, Jio Jalalon ng Magnolia at Christian Standhardinger ng Ginebra. (Vladi Eduarte)