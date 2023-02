Ben&Ben nakakaiyak tribute sa ‘Maria Clara at Ibarra’

Mas lalong naging inspiring at tagos sa puso ang mga eksena sa “Maria Clara at Ibarra” nang gamitin sa music video ng Ben&Ben single na “Kayumanggi.”

Oh, di ba? Bongga naman nila.

At mapapanood sa nasabing music video ang ilan sa mga pinakatumatak na eksena ng mga karakter sa “Maria Clara at Ibarra.”

Swak na swak din ang awitin ng Ben&Ben na tungkol sa pagmamahal sa bansa at pagtanggap sa katangian ng mga Pinoy.

Puring-puri ng mga netizen, at sabi nga nila, “GMA, sana makagawa pa po kayo ng historical dramas na gaya nito. Ang sarap panoorin at maraming kapupulutang aral. Hindi ko alam kung maiiyak ako o mai-in-love sa kanta. Thank you Ben&Ben at GMA Network sa isang napakagandang obra na ito.”

Pinuri rin ng isa sa mga vocalist/guitarist ng Ben&Ben na si Paolo Benjamin ang naturang primetime masterpiece.

Ayon sa kanyang tweet, “#MariaClaraAtIbarra is such a groundbreaking show. Kudos to everyone involved!”

Maaaring mapanood ang nasabing music video sa social media accounts ng GMA Network at GMA Pinoy TV.

Anyway, ngayon pa lang ay marami na ang nasi-sepanx sa nalalapit na pagtatapos nila.

Komento ng ilang mga fan, “Kung pwede lang, ayoko nang matapos ito kasi ang ganda talaga! Parang bumabalik tayo sa unang panahon. Mula umpisa, gabi-gabi namin itong inaabangan. Ang daming aral na matututunan at pinasaya niyo kami, MCI!”

Sa latest episode ng serye, nakita ng viewers kung paano iniligtas ni Klay (Barbie Forteza) si Juli (Pauline Mendoza) nang magtangka siyang magpakamatay dahil sa pang-aabuso ni Padre Camorra (Don Umali).

Nais ng programa na magbigay-inspirasyon sa mga babaeng rape victim na ipagpatuloy ang kanilang buhay at ipaalam sa kanila na may mga taong handang tumulong sa kanila.

Talaga namang siksik sa moral lessons ang top-rating drama na ito kaya walang bibitiw sa huling limang gabi ng “Maria Clara at Ibarra.”

Tutok lang mula Lunes hanggang Biyernes, 8PM sa GMA Telebabad at 9:40PM sa GTV.