Batis sa Benguet umuusok, kumukulo

Kinamanghaan online ang isa sa mga dinadayong batis sa Benguet dahil sa kakaibang ganap nito.

Ito ay ang Badekbek Sulfur Spring na matatagpuan sa Bokod, Benguet. Ang ibig sabihin ng pangalan ng batis na ito ay kumukulo dahil literal na umuusok ito at kumukulo!

Isa sa mga mapapansin dito ay ang masangsang nitong amoy na tila nabubulok na itlog. Bukod dito, agaw-eksena rin ang mga puting bato sa paligid nito habang kulay putik naman ang kumukulong batis.

Marami ang bumibisita sa kakaibang batis na ito dahil pinaniniwalaang nagpapagaling ito ng ilang sakit tulad ng sakit sa balat, sugat, diabetes, at iba pa.

Ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), kumukulo umano ang tubig ng Badekbek dahil isa itong sulfur spring kung saan mataas ang pagpapalitan ng init sa ground nito.

Dagdag pa rito, ayon naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), possible umanong isang ‘inactive volcano’ ang kinatatayuan ng batis na ito kaya ito umuusok at kumukulo.

Talaga namang mapapaisip ka na lang sa mga kayang i-offer ni Mother Earth sa atin!

Ikaw, bet mo bang pumunta sa batis na ito? (Moises Caleon)