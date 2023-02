Atupagin ang sibuyas keysa balat-sibuyas!

Malungkot ang ilang tropapips nating mahilig sa Hollywood action movies dahil may mga pumapalag na ipalabas o itigil ang pagpapalabas sa Pilipinas ng pelikulang “Plane,” na bida sina Gerard Butler at Mike Colter.

Pero bago ang plane-plane-nan na pelikula, pag-usapan muna natin ang tunay na plane na pinaghihinalaang ginamit para “maipuslit” palabas ng bansa ang ilang dayuhan.

Balik-Senado na naman ang mga suki ng imbestigasyon na Bureau of Investigation, at malamang kasama rin ang mga opisyal ng Manila International Airport Authority, at PNP Aviation Security Unit.

Ang dahilan, may mga private plane daw na nakakalipad sa airport nang walang pre-flight inspection clearance. Dokumento ito para matiyak na ang mga nasa manipesto na pasahero ng eroplano ay sila talaga, at walang masamang tinapay na record.

In-short, posibleng may mga wanted na tao (Pinoy man o dayuhan) ang maaaring makalabas ng bansa gamit ang private plane.

Bukod doon, paniguro rin ang clearance na ang tunay na bilang sa manipesto eh ang tunay na bilang ng sakay ng eroplano.

Posible raw kasi na pito o 10 ang nakalista sa manipesto pero 14 pala talaga ang nakalipad. Maaaring iba ang pangalan ng nakalista sa tunay na taong sumampa sa eroplano. Kaya kung minsan, may mga dudero na baka raw may mga wanted o drug lord na pinapalabas na patay na, pero yun pala eh nakapagbayad para makalabas ng bansa.

Gaya ng dati, todo tanggi uli ang BI na may iregularidad sa sinasabing paglipad kamakailan ng isang private plane. Pero hindi lang naman daw ang BI ang pumirma sa clearance. Abangan natin kung anong kuwento mga tropapips ang lilipad kapag isinagawa na ng Senado ang imbestigasyon.

Sa Senado rin galing ang reklamo laban sa pelikulang “Plane” na bida si Gerald Butler, si Spartan King Leonidas sa pelikulang “(Spartan) 300.” Siyemre si Mike Colter ang preso— na nakilala sa Marvel series bilang Luke Cage. Ang reklamo laban sa pelikula, pinalabas daw na magulo, pinaghaharian ng mga rebelde ang isang lugar sa Pilipinas (Mindanao), at wala na raw magawa ang mga awtoridad.

Hindi lang sure ang mga tropapips natin kung palabas na ba sa Pilipinas ang “Plane.” Sabi kasi ng isang senador, napanood na raw niya ito. Sa sinehan niya kaya ito napanood o sa illegal “download?,” ang modernong paraan ng pamimirata na pumalit sa pirated DVD?

Sa pelikula, piloto si Butler at babagsak ang eroplano niya sa isang isla. Sa trailer, hindi mo malalaman na sa Mindanao pala ang “setting” ng pelikula dahil “Jojo” ang dinig na binanggit sa pelikula na, “Jolo” pala. Maho-hostage ng mga extremista ang mga pasahero ni Butler na kaniyang ililigtas at ng isa pa niyang kasama.

Reklamo ng mga senador, masisira na naman daw ang imahe ng Pilipinas sa mga dayuhang turista kapag ipinalabas ito sa Pilipinas. Pero hirit ng ilang tropapips natin, wala raw bang dayuhang turista sa ibang bansa gaya ng US at UK na ipapalabas din ang pelikula?

Ang higit daw na dapat ireklamo, ang paggamit sa Pilipinas bilang “setting” ng kuwento ng pelikula gayung hindi naman dito ginagawa ang shooting. Ibig sabihin, ginamit ang pangalan ng Pilipinas pero walang pakinabang sa kita sa tax, gastos sa shooting, at walang naibigay na trabaho sa mga Pinoy. Sa Puerto Rico kasi ginawa ang shooting nito.

Ngayon palang, ititimbre na rin natin sa mga senador ang pelikula ni Jennifer Lopez na “Shotgun Wedding,” na Pilipinas din ang “setting” na mahohostage ng mga pirata ang mga bisita sa kasal pero ang shooting, ginawa naman sa Dominican Republic.

Ang hirit ng mga kurimaw sa kanto, sama na natin mga tropapips ni Mang Kanor—bakit di pakialaman ng mga senador ang nakakaiyak at totoong problema sa airport at sibuyas keysa ang pelikula nina Butler at Colter na alam naman natin lahat na kathang-isip lang—Kaya nga “Pelikula”, eh kahit pa maging peluka yan, fake pa rin na buhok. In short, di tunay. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”