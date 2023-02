Arwind Santos pipihitin kapalaran ng NorthPort

Mga laro Miyerkoles: (PhilSports Arena)

3:00pm – NorthPort vs Terrafirma

5:45 pm – Rain or Shine vs Magnolia

WALA pang naipapanalo sa anim na laro ang NorthPort, nangungulelat sa PBA Governors Cup.

Naka-dalawa sa pitong laro ang Terrafirma pero nabalaho sa huling tatlong salang. Isa sa kanila ang makakawala sa losing streak sa first game mamaya sa PhilSports Arena.

Game-time decision sa Batang Pier sina Roi Sumang at Art dela Cruz na parehong injured.

Pero madadagdagan ang height at leadership sa loob dahil inaasahang lalaro na si dating MVP Arwind Santos na galing sa knee procedure at nagpahinga ng apat na buwan.

Sina Robert Bolick, import Kevin Murphy, Arvin Tolentino at ex-Dyip Joshua Munzon ang inaasahan ni coach Bonnie Tan para makuha ang mailap na ‘W’.

“Kailangan laban lang,” ani Tan. “We’re not looking that far ahead. Dito muna sa next game and sana makakuha ng unang panalo.”

Nagbabanta ng bounce back si Jordan Williams na nadiyeta sa 14 points lang sa 125-100 loss ng Terrafirma sa Phoenix noong Sabado.

Sasandal din si coach Johnedel Cardel kina locals Juami Tiongson, Eric Camson at Alex Cabagnot. (Vladi Eduarte)