Alyssa Valdez iba ligaya sa mga scented candle

HINDI maitago ang kasiyahan kay Creamline Cool Smashers Alyssa Valdez matapos nitong makumpleto ang isa sa mga paborito nitong gawain at ninanais na maisakatuparan na proyekto na pagbubuo ng mga mababangong kandila.

“Finally! I’ve been meaning to share this! Candle-making always makes me feel relaxed and calm. I hope that lighting one up in your home will make you feel the same way,” paliwanag ng dating Ateneo Lady Eagles na patuloy pa rin na nagpapagaling sa kanyang injrury.

“Releasing the first of the series! “16” – the scent that is both fruity and flowery,” post pa ng kinikilalang The Phenom.

Umaasa si Valdez na agad na makakabalik sa kompetitibong kundisyon para makapaglaro sa Cool Smashers pati na din sa binubuo na pambansang koponan para sa kababaiahan na sasabak sa 32nd Southeast Asian Games (SEAG) sa Phnom Penh, Cambodia. (Lito Oredo)