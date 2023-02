Alexa pinaulanan ng mga bulaklak

Sa linggo pa (Feb. 26) ang kaarawan ni Alexa Ilacad pero inuulan na ito ng regalo mula sa kanyang mga t tagahanga.

Mistulang flower shop na ang bahay ng young actress sa dami ng mga bulaklak na ipinadala sa kanya mula sa kung sinu-sino.

Ipinakita ni Alexa sa kanyang Instagram ang larawan ng balkonahe ng kanyang bahay na parang may mga tanim syang mga halamang namumulaklak dahil sa mga bulaklak na natanggap nya.

At sa isa pang larawan, nagpa-picture ang aktres sa mga bouquet at balloons arrangements para ipakita ang malaki nyang pasasalamat sa pagmamahal sa kanya ng sarili niyang fans at panatiko ng KDLex.

Umaapaw nga sa kaligayahan si Alexa sa naging reaksyon nito sa mga early birthday gifts.

“I wonder what I’ve done to deserve this kind of love. Thank you thank you thank you thank you,” sabi niya.

Dapat lang talaga magpasalamat si Alexa sa mga regalo dahil marami sa kanyang avid fan ay mga millennial at wala pang trabaho. Siguradong tinipid ng mga ito ang kanilang allowance makapagbigay lang sa kanilang fan group.

Asahang mapupuno ang buong sala ng bahay ni Alexa ng mga regalo sa mismong araw ng birthday nito.

Teka, ano kaya ang regalo sa kanya ni KD Estrada? Abangan! (Rey Pumaloy)