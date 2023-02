44M expired COVID bakuna itatambak sa New Clark City

Kinontra ni Senador Francis ‘Tol’ N. Tolentino ang balak ng gobyerno na itambak sa New Clark City sa Tarlac ang 44 milyong doses ng bakuna kontra COVID-19 na nag-expire.

Sa hearing ng Senate Blue Ribbon committee, isiniwalat ni dating National Task Force (NTF) deputy chief implementer at Bases Conversion and Development Authority (BCDA) chair Vince Dizon na ang pasilidad sa New Clark City sa Tarlac ang pagtatambakan ng mga hindi nagamit at expired na bakuna kontra COVID.

“Doon nag training (ang) mga athlete natin. (Kapag) nagdya-jogging doon, pasinghot-singhot doon—baka ma-high ‘yong mga iyan diyan sa mga sa virus na ibabaon ninyo doon,” diin ni Tolentino.

Una rito ay kinalampag ng senador ang Department of Health (DOH) na gumawa na paraan kung papaano madidispatsa ang 40 milyong expired COVID-19 vaccine dahil sa posibleng banta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko.

“Any discussions on this? What do we do with these? What do we do with these because environmentally, these might not be safe… how do you dispose? Susunugin, ibabaon sa lupa, itatapon sa Pacific Ocean? Papano?” tanong ni Tolentino, chairman ng komite. (Dindo Matining)