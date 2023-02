2 sundalo sa Cessna search and rescue binistay ng bala

Patay ang dalawang sundalo na kabilang sa search and rescue operation ng bumagsak na Cessna plane sa Albay matapos silang tambangan at pagbabarilin ng mga miyembro ng New Peoples Army (NPA) habang namimili ng supply sa palengke sa Barangay Catmon sa bayan ng Camalig nitong Lunes ng umaga.

Kapwa agad namatay dahil sa mga tinamong tama ng bala sa katawan ang mga biktimang sina Private John Paul Adalim at Private Mark June Esico, mga miyembro ng Philippine Army 31st Infantry Battalion ng 9th Infantry Division (ID).

Sa isang pahayag, inako ng Santos Binamera Command (NPA-Albay) na sila ang nasa likod ng pamamaslang sa dalawang sundalo.

Sa ulat, namimili ng kanilang supply ang mga biktima sa Market Site, Barangay Catmon ng nasabing bayan bilang paghahanda sa pag-akyat nila malapit sa bunganga ng Bulkang Mayon.

Ayon sa mga nakasaksi, limang armadong lalaki ang nag-aabang sa mga sundalo kung saan tatlo sa mga ito ang walang habas na pinaulanan ng bala ang mga walang kalaban-labang mga sundalo.

Mabilis na lumayo sa lugar ang tatlo nang masigurong wala ng buhay ang mga biktima.

Nagpahatid naman ng pakikiramay si Major General Adonis Bajao, Commander ng 9th Infantry (Spear) Division at Joint Task Force Bicolandia.

Aniya, patunay ito na despera­do ang rebeldeng grupo dahil sa sunod-sunod na operasyon ng 9th ID sa kalakhang Bikol laban sa insurhensya. (Edwin Balasa/Ronilo Dagos)