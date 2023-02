Tulungan at damayan

Saan ka man naroroon, hindi lahat ng oras ay good news ang nababalitaan. May mga pagsubok at trahedya na minsan ay dumadating sa ating kapwa tulad ng nangyari kamakailan sa Turkey at Syria na niyanig noong Pebrero 6 ng magnitude 7.8 na lindol.

Lubhang nakakalungkot ang balitang mahigit 41,000 katao na ang namatay sa lindol na tinatayang pinakagrabeng disaster sa mundo sa nakalipas na siglo. Dalawa sa mga nasawi ay mga Pilipino. Nakakadurog ng puso ang mga imaheng nagpapakita ng matinding pinsala na sinapit ng dalawang bansa mula sa lindol.

Sa panahong ito muling umusbong ang pagbabayanihan nating mga Pilipino. Hindi lang dito sa atin umiiral ang ganitong pagdadamayan at pagtutulungan sa oras ng kagipitan, kundi maging sa labas rin ng ating bansa. Ito ang pinamalas ng mga Pilipino sa kanilang pagdamay sa nangyaring trahedya sa Turkey at Syria.

Una ng kumilos ang Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagpapadala ng 82-man Emergency Medical and Urban Search and Rescue Team, kasama na ang mga blanket, damit panlamig at iba pang mga gamit sa Turkey para tumulong sa search and rescue operations doon. Ang team ay kinabibilangan ng volunteers mula sa Department of Health (DOH), 525th Engineer Combat Battalion, 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force (PAF), Metro Manila Development Authority (MMDA), Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) at Office of Civil Defense (OCD).

Ang Philippine Red Cross (PRC) naman ay nagpadala ng 200,000 dollars sa Turkey at Syria. Ang PRC ang tinalaga ni Turkish Ambassador to the Philippines Niyazi Eyren Akyol bilang collecton point para sa mga donasyon sa mga nasalanta ng lindol.

Mabilis ding kumilos ang Kamara de Representante sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez sa pagbibigay sa Turkey ng paunang 100,000 dollars na humanitarian aid mula sa pondo ng Speaker’s Disaster Relief and Rehabilitation Initiative (SDRRI). Naitatag ang pondong ito noong Nobyembre 14 ng nakaraang taon sa kaarawan ni Speaker. Sa halip na magregalo, pinakiusapan ni Speaker ang mga kamag-anak, kaibigan at mga kapwa mambabatas na mag-ambag na lamang sa pondo ng SDRRI. Maliban sa Turkey ay marami ng mga calamity victims na naunang natulungan ng SDRRI sa ating bansa.

Ayon kay Speaker Martin, agad siyang nagpasyang magpadala ng donasyon sa Turkey na isa sa mga bansang unang tumulong sa Leyte at Eastern Samar noong 2013 nang ang dalawang lalawigan ay hagupitin ng supertyphoon “Yolanda.” Si Speaker ay kinatawan na noon ng 1st Disrict ng Leyte sa Kongreso ng mangyari ang trahedyang iniwan ng “Yolanda.”

Bukod sa 100,000 dollars, nag-donate din muli ang Kamara de Representante ng dagdag na 10 milyong piso sa Turkey. Kasama ni Speaker noong Valentine’s Day

sina Congresswoman Yedda Marie Romualdez ng Tingog Party-list, Majority Leader Mannix Dalipe, Ilocos Norte 1st District Cong. Sandro Marcos, Minority Leader Marcelino Libanan, Deputy Speaker Aurelio “Dong” Gonzales, House Secretary General Reggie Velasco at iba pang mambabatas sa pag-turnover ng donasyon sa Turkey na pinadaan sa Philippine Red Cross.

Ika nga ni Speaker, sa Valentine’s Day na araw ng pagmamahalan at pakikiramay, pinadama muli nating mga Pilipino ang ating pagmamahal at pagdamay sa Turkey, na tumulong rin sa atin sa panahon ng ating matinding pangangailangan.

Ang pagdamay at pagtulong kahit hindi hinihingi ang tunay na pagbabayanihan. Ang ganitong solusyon sa problema ay sinusuklian ng muling pagtulong at pagdamay sa iba pa nating kapwa sa oras ng kanilang matinding kagipitan.