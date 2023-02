Xyriel Manabat umaming inggitera, insecure sa mga sikat

Nahuling muli ng dating child star na si Xyriel Manabat ang atensyon ng madla dahil sa kanyang performance bilang Tonet sa bagong ABS-CBN revenge drama na “Dirty Linen.”

Nag-trending nga kamakailan ang aktres dahil sa kanyang emosyonal na acting matapos mawalan si Tonet ng social media followers dahil sa isang scandal.

Marami ang pumuri kay Xyriel pero ‘di na sila nagulat sa kanyang talento bilang matagal-tagal na rin siya sa industriya.

Binahagi ni Xyriel sa “Kapamilya Chat” na mapapanood sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel na kahit papaano ay naiintindihan niya ang pinanggagalingan ng kanyang karakter.

Sabi niya, “Dumaan po ako sa phase na ‘yun na talagang lagi kong kino-compare followers ko sa ibang tao. Naging insecure ako mag-post kasi feeling ko ‘di ako kasing dami ng engagement ni ganito, ni ganyan.

“Feeling ko mas panget ako kay ganito, kay ganyan…

“Pero sobrang bata ko pa noon, mga 11 o 12 so pagbigyan niyo lang din ako,” dagdag pa niya.

Mas mature na raw ngayon si Xyriel pero hindi niya lagi napapalampas ang mga negative comments na natatanggap niya.

“Ngayon, ‘di po ako centered sa followers ko pero aaminin ko na affected ako sa mga naririnig ko. Ang hypocrite ko kung sasabihin ko na strong ako kasi ‘di totoo ‘yun.”

Kaya pakiusap niya sa mga basher, “Ang dami nang pinagdadaanan ng isa’t isa. ’Wag na natin dagdagan ang pagiging insecure ng isang tao. ‘Wag na kayo mag-effort to lower someone’s confidence and self-esteem. Maging mabait nalang tayo sa isa’t isa. Ang daming pwedeng gawin para maging mabuti.”

Sa mga nakakatanggap naman ng negative comments, pinaalala niya na ‘wag kimkimin lang ang problema at humingi ng tulong. Ginagawa rin ni Xyriel ang kanyang makakaya para maging mabuting modelo kung paano rumesponde sa basher.

“Hangga’t kaya ko gamitin ‘yung platform ko to correct and to educate someone in the politest way that I can, gagawin ko. Pero I chose my battles din po. ‘Di po ako papatol sa mga ‘di kapansin-pansin na common sense nalang ‘yung isasagot sa kanila,” sabi niya.

Talagang iba si Xyriel sa kanyang karakter na si Tonet sa “Dirty Linen,” pero kaabang-abang sa mga susunod na araw ang kanyang kwento. (Rb Sermino)