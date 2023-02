Vanessa Sarno hinuhubog na kapalit ni ‘Golden Girl’ Hidilyn Diaz-Naranjo

PAGBIBIDAHAN ni 2021 Vietnam SEA Games at 2020 Asian Championship titlist Vanessa Sarno ang apat hanggang limang weightlifter na bubuhat ng ginto o mga medalya sa darating na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia at 19th Asian Games sa Hangzhou, China kasunod ng tuluyang pag-atras ni 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo bilang preparasyon sa 2024 Paris Olympics.

Inihayag ni Samahan ng Weightlifting ng Pilipinas Inc. President Monico Puentevella na nagsimula na silang humanap ng aasahan ng medalya na papalit kay Diaz-Naranjo sa parehong Cambodia Games simula Mayo 5-17 at quadrennial Asian meet sa Hangzhou, China na nakatakda naman sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8 ngayong taon.

Bukod kay Sarno, na lumikha ng National at SEA Games record, sasandalan rin ng ‘Pinas sina Tokyo Olympian Elreen Ando sa women’s 59kgs category, kung saan isa sa magiging mahigpit na katunggali ni Diaz-Naranjo sa pagsungkit ng pwesto sa Olympiad, 2019 Manila meet champion Kristel Macrohon, Asian Youth and Junior Weightlifting Championships gold medalists Rosalinda Fautino (women’s 49kgs) at Rosegie Ramos (women’s -45kgs).

“We will rely heavily on Vanessa, malaking pag-asang mag-gold si Elreen, si Macrohon lalaban din yan, Rosegie, tapos may mga lalaki kaming kayang sandalan, so, may pag-asang mapareho namin ‘yung dalawa o tatlong gold dito sa Cambodia ang importante kahit wala si Hidilyn,” pahayag ni Puentevella na nais mahigitan ang 2 golds at tig-isang silver at bronze sa Hanoi meet.

“Talagang iniisip ko na noon pa na one day Hidilyn will retire, mag-aasawa at magpamilya siya, kaya kailangan may successor siya,” (Gerard Arce)