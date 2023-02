UAAP Season 85 Team Preview: Jolina Dela Cruz kamador ng De La Salle Lady Spikers

PAPANAIN ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers ang pang-12 kampeonato sa pamumuno ng mga beteranong sina Jolina Dela Cruz at Marionne Alba sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament kasunod ng runner-up finish sa nagdaang season kontra sa powerhouse National University (NU) Lady Bulldogs

Determinadong makabawi ang Lady Spikers sa panibagong season matapos malasap ang masaklap na straight sets na pagkatalo sa finals sa pambihirang 16-0 sweep ng Lady Bulldogs.

Pangunahing sasandalan ng Lady Spikers ang team captain at playmaker na si Alba at open hitter Dela Cruz kasama ang twiin-towers 6-footers na sina Thea Gagate at Leila Jane Cruz.

“Ako na and Marionne ‘yung ate talaga ng team na ‘to,” pahayag ni Dela Cruz. “Nag-grow kami na mag-lead ng team.”

Aasa rin ang. team kina Maria Ordiales, Fifi Sharma, Alleiah Malaluan, Nicole Hatulan, rookie Amie Provido, Baby Jyne Soreno, Marite Espina, Julia Coronel, libero Princess Larroza at Justine Jazareno at super-rookie Angel Anne Canino.

Sabak agad sila kontra University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa Pebrero 26 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Hindi umano mahirap pasunurin at pakisamahan ang mga batang spiker ng Taft-based women’s squad.

“Kung ano ‘yung nakikita nila sa amin, sumusunod naman sila. ‘Di naman mahirap pasunurin ‘yung mga bata dahil ‘di naman matitigas ‘yung mga ulo nila,” sambit ni Dela Cruz na tinanghal na 5th Best Reciever noong 84th season kasunod ni Jazareno.

“Masarap silang kasama kasi kung ano ‘yung gusto ninyo, gagawin nila. Wala namang lumilihis ng daan.” (Gerard Arce)